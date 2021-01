Ιδρυμα Ωνάση: Ένας «Μυστικός Κήπος» ανθίζει στο Sundance Film Festival

Στο «Bodies in Space: Storytelling and the Moving Image in Extended Reality», o Loren Hammonds θα συντονίσει μια συζήτηση με δύο καλλιτέχνιδες -τη Στέφανι Ντίνκινς και τη Λουκία Αλαβάνου - οι πρακτικές των οποίων περιλαμβάνουν την αφήγηση ιστοριών μέσω εικονικής πραγματικότητας, επαυξημένης πραγματικότητας και εμπειρικού design.

Μια ανάθεση του Nokia Bell Labs και του Ιδρύματος Ωνάση.

Το «Secret Garden» ήταν επίσης ανάθεση στο πλαίσιο του Eureka Commissions του Ιδρύματος Ωνάση στην Αμερική (Onassis USA), μιας πρωτοβουλίας η οποία στηρίζει την καινοτόμα, διερευνητική παραγωγή που θέτει ερωτήματα εντός ενός νέου πολιτισμικού τοπίου, αμετάκλητα επηρεασμένου από τον COVID-19, και μιας κοινωνίας αντιμέτωπης με την κοινωνική και φυλετική αδικία.

Εκτός από το «Secret Garden», η Στέφανι Ντίνκινς και τα μέλη του ONX (Onassis New Inc Extended Reality) Ari Melenciano και Idris Brewster, μαζί με την κινηματογραφίστρια Sophia Nahli Allison, έχουν επιλεγεί από το New Frontier για να παρουσιάσουν για πρώτη φορά το έργο τους Traveling the Interstitium with Octavia Butler, μια συμπαραγωγή του NY Live Arts. Από τα δεκατέσσερα πρότζεκτ που έχουν επιλεγεί για το New Frontier, τα τέσσερα έχουν δημιουργηθεί από αποφοίτους του NEW INC και μέλη του ONX.