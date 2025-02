Ιωάννα Τούνη-Δημήτρης Αλεξάνδρου: Τι συμβαίνει με τη σχέση τους;

Το φαινόμενο «Τούνη»

Αν και όλα αυτά τα χρόνια έχει δεχτεί πολλές τηλεοπτικές προτάσεις, η ίδια μοιάζει πάντα να είναι ο εαυτός της όταν δεν έχει εκείνη τον απόλυτο έλεγχο του περιεχομένου. Έκανε ένα πολύ σύντομο πέρασμα από την εκπομπή «Όλα λάθος» του Πέτρου Κωστόπουλου στο Open και κατάφερε να αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις στο Just the 2 of Us αλλά αποχώρησε μετά από λίγα live για προσωπικούς λόγους.