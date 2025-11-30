Η διαδεδομένη τάση της εμφάνισης χωρίς παντελόνι έχει οδηγήσει στην ανάδυση ενός νέου είδους ενδύματος ακόμη πιο μικροσκοπικού από τα micro-shorts και πιο ογκώδους από τα εσώρουχα: Αυτό που αποκαλούμε «fashion diaper» ( υφασμάτινη «πάνα»). Κορμάκια, υπερμεγέθη σακάκια φορεμένα ως φορέματα και διάφανα υφάσματα που αποκαλύπτουν ό,τι υπάρχει από κάτω, έχουν γίνει πλέον κοινό θέαμα σύμφωνα με άρθρο του The Atlantic.

Ποια η διαφορά του fashion diaper με τα hot pants της δεκαετίας του ’70 ή τα κάτω μέρη των δίχρονων playsuits της δεκαετίας του ’40, αν και αυτά ήταν περισσότερο σορτσάκια παρά εσώρουχα. Το fashion diaper διαφέρει γιατί έχει χαρακτηριστικά καθαρά εσωρούχου: Μπορεί να είναι ψηλόμεσο, σε στυλ μπικίνι ή ακόμα και στρινγκ. Είναι εσώρουχο σχεδιασμένο εξαρχής για να φορεθεί ως εξωτερικό ρούχο. Μπορεί να συνοδεύεται από ζώνες, να είναι στολισμένο με πέτρες, ή να είναι φτιαγμένο από υλικά όπως δέρμα ή χοντρή πλέξη.

Σε ποιες πασαρέλες είδαμε πρόσφατα fashion diaper

Στην επίδειξη fall/winter 2023 της Miu Miu είδαμε αρκετά τέτοια «εσώρουχα-ως-ρούχα». Η τάση εμφανίζεται κυρίως στη γυναικεία μόδα, αν και στην αντρική συλλογή άνοιξη 2026 της Prada εμφανίστηκαν εξαιρετικά κοντά σορτς που πλησίαζαν πολύ την αισθητική του fashion diaper.

Ο στόχος του fashion diaper δεν είναι να αναδείξει τους γλουτούς, όπως ίσως θα περιμέναμε (πολλά είναι ψηλόμεσα και δεν κολακεύουν ιδιαίτερα από πίσω) αλλά να αφήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα πόδια εκτεθειμένα. «Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα στροφή προς τα πόδια», μας είπε η Νάνσι Ντίλ, συν-συγγραφέας του The History of Modern Fashion: From 1850.

Γιατί τα πόδια και γιατί τώρα; Όπως συμβαίνει με πολλές τάσεις, η απάντηση φαίνεται να έχει προκύψει από παντού και από πουθενά ταυτόχρονα, οπότε δεν μπορεί να δοθεί με βεβαιότητα.

Τραβούν τα βλέμματα προς τα πόδια … ένας εύκολος τρόπος να εκπλήξει κανείς

Ίσως όμως η απλούστερη εξήγηση να είναι αυτή: τα fashion diapers τραβούν την προσοχή. «Δεν είναι εύκολο πλέον να σοκάρουμε ή να εκπλήσσουμε στη μόδα», λέει στο The Atlantic η Σόνια Αμπρέγκο, ιστορικός μόδας στην Parsons School of Design.

Το fashion diaper, όμως, «ίσως φαίνεται λίγο πιο προκλητικό επειδή αφορά το κάτω μέρος», όπως σημειώνει. Τα λίγα εκατοστά ύφασμα που χωρίζουν ένα micro-short από ένα fashion diaper είναι λίγα, αλλά καθοριστικά και το μάτι τα αντιλαμβάνεται αμέσως όταν… λείπουν.

Στο μέρος του Eras Tour (tour της Τέιλορ Σουίφτ) αφιερωμένο στο Tortured Poets Department, η Τέιλορ Σουίφτ φόρεσε διάφορες εκδοχές ενός λαμπερού, ψηλόμεσου εσωρούχου της Vivienne Westwood, με ασορτί στηθόδεσμο.

Η Τσάπελ Ρόαν και η Ολίβια Ροντρίγκο έχουν φορέσει πολλά fashion diapers, όπως και τα μέλη των Blackpink. Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ εμφανίστηκε με ένα τέτοιο στο φετινό VMAs.

Το γυναικείο συγκρότημα Katseye διαθέτει μια ατελείωτη σειρά από μικροσκοπικά κάτω μέρη που κινούνται ανάμεσα σε micro-miniskirts και πλήρη fashion diapers. Στην περιοδεία Cowboy Carter, η Μπιγιονσέ φόρεσε πολλά κορμάκια και chaps, αλλά δοκίμασε και λαμπερά ή denim briefs.

Στις φωτογραφίες του άλμπουμ, η Σουίφτ φορά ένα vintage κοστούμι showgirl του θρυλικού Μπομπ Μάκι: ένα στολισμένο σετ εσωρούχων που σχεδίασε για το Vegas show Jubilee και λέγεται προκάλεσε έλλειψη Swarovski. Ρούχα του Μάκι εμφανίστηκαν πρόσφατα επίσης στη Μάιλι Σάιρους, τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ και τη Ζεντάγια.

Η κορύφωση της τάσης «χωρίς παντελόνι» πιθανότατα ήταν το φετινό Met Gala, όπου το dress code ήταν «Tailored for You», ως αναφορά στο Black dandyism.

Πολλοί αστέρες φορούσαν ανδρόγυνα κορμάκια ή μίνι φορέματα, ενώ μερικά fashion diapers έκαναν κι αυτά την εμφάνισή τους. Η Αμπρέγκο μάς είπε ότι το να μη φορεθούν παντελόνια ήταν «ο προφανής τρόπος» να γίνει το θέμα «πιο σέξι».

Εσείς γνωρίζατε τα bloomers;

Οπως αναφέρει άρθρο της η New York Post, η Τέγκαν Οσμπάλντεστον, δημιουργός περιεχομένου στα σόσιαλ μήντια με έδρα τη Νέα Υόρκη, παρουσίασε με υπερηφάνεια τα φαρδιά «bloomers» (εκείνα τα περίεργα φουσκωτά σορτσάκια που βλέπαμε σε παλιές ταινίες εποχής), ελπίζοντας να αλλάξει με στιλ τη γνώμη όσων υποστηρίζουν ότι τα σορτς «δεν είναι χαριτωμένα».

Οπως αναφέρει το ίδιο άρθρο, «Τα bloomers είναι ένα ένδυμα που φοριόταν κάτω από τα φορέματα τον 19ο αιώνα», σύμφωνα με αναφορά του Fashion Institute of Technology της Νέας Υόρκης, η οποία προσθέτει ότι το φουσκωτό αυτό εσώρουχο πήρε το όνομά του από την ακτιβίστρια υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών Amelia Bloomer, υποστηρίκτρια της μεταρρύθμισης της γυναικείας ενδυμασίας τον 19ο αιώνα.

Με πληροφορίες από Theatlantic.com , New York Post