Το είδαμε στη viral τάση με τα Labubu charms (ένα παιχνιδιάρικο αξεσουάρ-μπρελόκ για τσάντες), αλλά και στην άνθηση των υφών, των σχεδίων και των αρχιτεκτονικών σιλουετών.

Και τώρα, το βλέπουμε καθαρά και στον τρόπο που εμείς επιλέγουμε τα αξεσουάρ μας κάτι που εξηγεί γιατί η τάση των παπουτσιών με αγκράφα έχει επανέλθει τόσο δυναμικά.



Τα παπούτσια με αγκράφα επιστρέφουν δυναμικά

Οι αγκράφες στα παπούτσια δεν είναι ακριβώς «καινούργια» ιδέα. Στην πραγματικότητα, αυτή η μικρή λεπτομέρεια χρονολογείται ήδη από τα μέσα του 17ου αιώνα και παρέμεινε εξαιρετικά δημοφιλής ως τα τέλη του 18ου, όπως εξηγεί η στυλίστρια διασήμων Γιασμίν Μπόντρι. Τότε, εμφανίζονταν κυρίως σε επίσημες και αυλικές ενδυμασίες.

Οι αγκράφες ποτέ δεν έφυγαν εντελώς από τη μόδα απλώς είχαν χάσει λίγη από την αίγλη τους. Τους τελευταίους μήνες, όμως, έχουν κατακλύσει τη σκηνή του στυλ, διακοσμώντας τα πάντα από ψηλές μπότες μέχρι chunky loafers, moto boots και Mary Janes. Με λίγα λόγια: είναι παντού.

«Βλέπουμε αυτό το μεταλλικό στοιχείο να επανασχεδιάζεται σε κάθε σιλουέτα φέτος», μας λέει η Μπόντρι. «Οι σχεδιαστές προσεγγίζουν τις αγκράφες σαν κόσμημα για τα παπούτσια εκλεπτυσμένες, εντυπωσιακές, με λίγο παραπάνω “σπινθήρα”».

Προσθέτει επίσης ότι, μετά από σεζόν με μινιμαλιστική αισθητική και ήσυχες γραμμές, η μόδα στρέφεται ξανά προς τη θεατρικότητα και τη δήλωση προσωπικότητας. «Η αναγέννηση της αγκράφας ξεκίνησε από τις πασαρέλες Miu Miu, Prada, Ferragamo αλλά η επιβεβαίωση ήρθε από το street style διασήμων όπως οι Χέιλι Μπίμπερ, Τζίτζι Χαντίντ, Ζεντάγια και Ζόι Ντεσανέλ», λέει χαρακτηριστικά.

Η αγκράφα έχει τη δύναμη να μεταμορφώνει ένα καθημερινό παπούτσι σε ένα «statement» κομμάτι , χωρίς να θυσιάζει την άνεση. «Για εμάς, τις γυναίκες που κινούμαστε συνεχώς και θέλουμε η γκαρνταρόμπα μας να συμβαδίζει με τον ρυθμό της ζωής μας, αυτή η τάση προσφέρει έναν τέλειο συνδυασμό κομψότητας και δύναμης», συμπληρώνει.

7 τρόποι να αγαπήσουμε την αγκράφα

Συνήθως μιλάμε για «statement κομμάτια» όταν αναφερόμαστε σε ένα παλτό, μια τσάντα ή ένα κόσμημα. Όμως αυτή τη σεζόν, το δυνατό παπούτσι κάνει όλη τη δήλωση. Ορίστε μερικές ιδέες styling που θα δώσουν μια διαφορετική πινελιά στο σύνολό μας.

1. Προσθέτουμε χρώμα

Για πιο τολμηρό αποτέλεσμα, επιλέγουμε παπούτσια με αγκράφα σε έντονη απόχρωση, όπως βαθύ λαδί. Τα συνδυάζουμε με λευκές κάλτσες και ένα σοκολατί σακάκι για ισορροπία.

2. Πολλαπλές αγκράφες; Γιατί οχι;

Γιατί να αρκεστούμε σε μία όταν μπορούμε να έχουμε πέντε στη σειρά; Μπορντό παπούτσι με τετράγωνη μύτη και πολλές αγκράφες απόλυτο fashion moment.

3. Το Chunky Loafer με αγκράφα

Το πιο δημοφιλές σχέδιο αυτή τη στιγμή. Άνετο, ευέλικτο και ιδανικό για κάθε περίσταση σίγουρη προσθήκη στη συλλογή μας.

4. Το μυτερό τακούνι με αγκράφα

Για ένα 9-5 σύνολο γραφείου, δοκιμάζουμε μυτερό παπούτσι με αγκράφα σε τακούνι ή flat συνδυασμένο με παντελόνι με φαρδύ μπατζάκι και μεταξωτό πουκάμισο.

5. Διακριτική κομψότητα με Flats

Ένα flat με αγκράφα είναι ο πιο απλός τρόπος να δείχνουμε κομψές και άνετες ταυτόχρονα. Ταιριάζει υπέροχα με τζιν, μίντι φούστα ή παντελόνι.

6. Οι «σακούλες» μπότες (Slouchy Boots)

Δεν γίνεται να περάσουμε απαρατήρητες με αυτές τις μπότες: χαλαρή σιλουέτα, χαμηλό τακούνι και διπλή αγκράφα. Απόλυτα τολμηρό look.

7. Οι ψηλές μπότες για βραδινό ή επαγγελματικό Look

Για ένα προσεγμένο σύνολο, φοράμε ψηλές μπότες μέχρι το γόνατο. «Αφήνουμε την αγκράφα να είναι το επίκεντρο ειδικά αν είναι μεταλλική ή oversize και κρατάμε το υπόλοιπο look μίνιμαλ», προτείνει η Μπόντρι.

Με πληροφορίες από realsimple.com