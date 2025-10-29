Η πρωταγωνίστρια φοράει σουέτ παντελόνι σε απόχρωση κάμελ, καρό ντένιμ πουκάμισο, καστόρινο καπέλο, μαύρες μπότες και μαύρη ζώνη. Είναι η Κάθριν Μπαλού, υποδυόμενη από την Τζέιν Φόντα, στην ταινία «Cat Ballou», που στα ελληνικά είχε κυκλοφορήσει με τον τίτλο «Η λησταρχίνα». Το έργο βασισμένο στο μυθιστόρημα του Ρόι Τσάνσλορ είχε προταθεί για πέντε βραβεία Όσκαρ και είχε αναστατώσει όλο τον γυναικείο πληθυσμό που αναζητούσε τρόπους για να υιοθετήσει το ασυμβίβαστο και ανατρεπτικό στυλ της Τζέιν Φόντα. Όλα αυτά το 1965. Έκτοτε η ζωή στα ράντσα και η ενδυματολογική κουλτούρα των καουμπόηδων ενέπνευσε κατά καιρούς πολλούς σχεδιαστές που επιδίωξαν να μεταφέρουν το στυλ της άγριας Δύσης στις κολεξιόν τους.

Όλα όσα θεωρούνταν κάποτε λειτουργική ενδυμασία για τους ανθρώπους των ράντσων έχουν μετατραπεί σήμερα σε στιλιστικές προτάσεις που μεταφέρονται τόσο στις διεθνείς πασαρέλες όσο και στους δρόμους. Εξάλλου, τόσο η haute couture όσο και το fast fashion αγαπούν να δανείζονται από υποκουλτούρες και ιστορική αισθητική και αναμφισβήτητα το δυτικό στυλ έχει αποδειχθεί ώριμο για επανεφεύρεση. Καουμπόικες μπότες, δερμάτινα τζάκετ, σουέτ και ντένιμ παντελόνια, φαρδιές δερμάτινες ζώνες με ογκώδεις αγκράφες, καπέλα και κομμάτια με κρόσσια συνδυάζουν ένα western style, το οποίο αποδίδεται σε διάφορους πολιτιστικούς και στιλιστικούς παράγοντες.

Ένας από τους πιο βασικούς λόγους που έχει εμπνεύσει αρκετά στυλ τα τελευταία χρόνια είναι η νοσταλγία της νέας γενιάς για μια μακρινή κουλτούρα που αντιπροσωπεύει την ελευθερία, την ανεξαρτησία και την αυτοπεποίθηση. Ένας δεύτερος λόγος είναι η ανάγκη του κόσμου να ακούσει ενδιαφέρουσες ιστορίες, ανατρεπτικές αφηγήσεις και σημαδιακά γεγονότα. Η αμερικάνικη δυτική κουλτούρα προσφέρει αμέτρητες ιστορίες συνδυασμένες πάντα με το επαναστατικό στυλ.

Ο τρίτος λόγος είναι η τάση για unisex ρούχα. Σε έναν κόσμο που η σεξουαλική ταυτότητα ποικίλει το να δημιουργήσουν και να προωθήσουν οι σχεδιαστές -και γενικότερα η βιομηχανία του ρούχου- κομμάτια αποδεκτά από κάθε φύλο, είναι η πιο ενδεδειγμένη λύση. Το western style παράλληλα εσωκλείει πρακτικά, άνετα και εύκολα ρούχα, συνδυασμός που προτιμάται από το μεγαλύτερο μέρος του καταναλωτικού κοινού.

Τα βασικά κομμάτια του στυλ και πως θα τα φορέσουμε

Καουμπόικες μπότες: Σήμερα δεν χρειάζεται να ταξιδέψουμε μέχρι το Τέξας για να φορέσουμε τις καουμπόικες μπότες. Με μια βόλτα στα εμπορικά καταστήματα της περιοχής μας μπορούμε να βρούμε τα ωραιότερα σχέδια και να τα υιοθετήσουμε στο στυλ της πόλης.

Τζιν παντελόνια: Το τζιν ως ακρογωνιαίος λίθος της δυτικής ένδυσης έχει υποστεί μια μεγάλη αναβίωση. Φέτος υπάρχει τεράστια ποικιλία στις γραμμές των τζιν από τα πολύ στενά, τα γνωστά σε όλους skinny jeans μέχρι τα πολύ φαρδιά wide leg jeans. Αν θέλουμε όμως να αναφερθούμε στα πιο ενδεδειγμένα ντένιμ παντελόνια για ένα σωστό western – cowgirl style, αυτά δεν είναι άλλα από τα λεγόμενα boot cut jeans, τα οποία είναι σε ίσια εφαρμοστή γραμμή και ανοίγουν στο κάτω μέρος. Γιατί; Φυσικά για να φοριούνται με τις καουμπόικες μπότες.

Canadian tuxedo: Η γνωστή τάση του ντένιμ από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Το λεγόμενο και total denim, το οποίο έχει υιοθετηθεί από κορυφαίες fashionistas όπως η Κένταλ Τζένερ και η Μπέλα Χαντίτ, είναι πάλι στη μόδα και είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να προβάλουμε το δυτικό στυλ.

Δερμάτινα σουέτ μπουφάν και σακάκια: Εύκολα και πρακτικά αποτελούν τα ιδανικά πανωφόρια για ένα αυθεντικό western στυλ. Η καλύτερη επιλογή είναι στα τζάκετς είναι σε κάμελ χρώμα, ενώ για σακάκια προτείνονται μονόχρωμα ή καρό.

Φαρδιές δερμάτινες ζώνες με έντονες αγκράφες: Θεωρούνται το απαραίτητο αξεσουάρ που θα ενισχύσει την τελική εικόνα του ντυσίματος.

Κρόσσια παντού: Τα κρόσσια είναι οι ένθετες πινελιές και μπαίνουν κυριολεκτικά παντού. Σε σακάκια, τζάκετς, παντελόνια, φούστες, φορέματα, μπότες, τσάντες, μαντήλια κ.α.

Αποχρώσεις και πάτερνς: Τα animal prints και ειδικότερα το cow print έχει κάνει θραύση στην αγορά το τελευταίο διάστημα. Υπάρχει τόσο στα ρούχα όσο και στα αξεσουάρ και ειδικότερα σε παπούτσια και τσάντες.

