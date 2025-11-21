Πίσω από πολλά από αυτά τα looks κρύβεται το ίδιο label: ένα brand με luxury αισθητική, καθαρές γραμμές και statement κομμάτια που έχουν γίνει σημείο αναφοράς για τις πιο γνωστές Ελληνίδες celebrities και όχι μόνο. Ο λόγος για το VAZAF, ένα fashion label με couture αναφορές και minimal αλλά δυναμικό χαρακτήρα, που έχει καταφέρει να θεωρείται πλέον από πολλούς το brand που ορίζει το σύγχρονο celebrity style στις πιο glam σκηνές.

Οι celebrities που εμπιστεύονται το VAZAF στις πιο απαιτητικές εμφανίσεις τους

Όταν μιλάμε για stage looks που γράφουν ιστορία, σίγουρα στο μυαλό μας έρχονται ονόματα όπως αυτά των Ελένη Φουρέιρα, Άννα Βίσση, Έλενα Παπαρίζου, Δέσποινα Βανδή, Ιουλία Καλλιμάνη, Josephine. Κοινό τους σημείο; Πολλές από τις πιο δυνατές τους εμφανίσεις έχουν την υπογραφή του VAZAF.

Η Ελένη Φουρέιρα που επιλέγει έντονα και extravagant outfits, από VAZAF επέλεξε ένα παντελόνι statement, τα Equinox Pants που ταιριάζουν απόλυτα στην ενέργειά της. Πρόκειται για παντελόνι–statement, ιδανικό για κίνηση, με γραμμή που αγκαλιάζει το σώμα και δίνει αυτό το extra boost αυτοπεποίθησης που χρειάζεται μια performer όταν όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω της.

Παράλληλα, η Άννα Βίσση επιλέγει τη Queen Belt, ως βασικό στοιχείο σε looks που έχουν rock attitude και έντονη σκηνική παρουσία, ενώ η Έλενα Παπαρίζου εμφανίστηκε στην τηλεοπτική εκπομπή “The Voice of Greece”, με το απόλυτο σετ Saint Blazer και Saint Skort για ένα total look που ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στο chic και στο δυναμικό. Για εμφανίσεις όπου θέλει να συνδυάσει ωριμότητα, θηλυκότητα και δυναμισμό, η Δέσποινα Βανδή επιλέγει το Cut of Diamonds Bodysuit.

Πρόκειται για bodysuit που “γράφει” στη σκηνή, με κοψίματα και γραμμή που αναδεικνύουν το σώμα χωρίς υπερβολή, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που είναι ταυτόχρονα κομψό και απόλυτα εντυπωσιακό. Τέλος, η Ιουλία Καλλιμάνη κινείται σε ένα πιο φρέσκο, επιλέγει να συνδυάσει το Saint Blazer με τα Queen Pants, δημιουργώντας ένα power suit με έντονη παρουσία.

Από συναυλίες και τηλεοπτικά shows, μέχρι βραδιές όπως τα Mad VMA και τις επιδείξεις MadWalk, το brand έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο. Χαρακτηριστικά, έντυσε ένα ολόκληρο επεισόδιο του GNTM το 2022, ενώ η δημιουργός του εμφανίστηκε και η ίδια on camera, ως φυσική προέκταση αυτού του “θεατρικού” σύμπαντος. Τα looks αυτά δεν ήταν απλώς στιλιστικές επιλογές, αλλά μέρος της συνολικής σκηνικής ταυτότητας κάθε καλλιτέχνιδας.

Η δυναμική του VAZAF, όμως, δεν περιορίζεται στην ελληνική σκηνή, καθώς μερικά από τα πιο statement pieces του έχουν φορεθεί και από διεθνείς performers και creators, όπως η παγκοσμίου φήμης drag queen Nicky Doll, η content creator Naomi Jon και ο influencer Twenty4Tim, επιβεβαιώνοντας ότι η αισθητική του brand “μιλάει” τη γλώσσα μιας νέας, global pop κουλτούρας.

Κοινός παρονομαστής σε όλες αυτές τις παρουσίες; Η ανάγκη για ρούχα που αντέχουν το φως, την κίνηση και τον φακό και κάνουν μια εμφάνιση να μένει στη μνήμη.

Γιατί οι celebrities επιστρέφουν ξανά στο ίδιο brand

Το brand στηρίζεται σε μια luxury, σκηνική αισθητική, όπου το δέρμα, οι καθαρές γραμμές και η σωστή εφαρμογή γίνονται ο βασικός καμβάς.

Τα κομμάτια του είναι statement ρούχα που έχουν σχεδιαστεί για να ξεχωρίζουν: structured blazers, bodysuits που αγκαλιάζουν τη σιλουέτα, φορέματα και σύνολα που συνδυάζουν δύναμη και θηλυκότητα, με εκείνο το couture feeling που κάνει το βλέμμα να κολλάει.

Αυτό όμως που αγαπούν οι celebrities δεν είναι μόνο η εικόνα. Είναι και το πώς “γράφουν” τα ρούχα στη σκηνή και στην κάμερα. Το VAZAF έχει σχεδιαστεί με αφετηρία τον κόσμο του θεάματος: η δημιουργός του, Ζαφειρία Σαάπογλου, προέρχεται από τον χώρο του χορού, οπότε γνωρίζει καλά τι σημαίνει να κινείσαι, να ιδρώνεις, να αλλάζεις ρόλο πάνω στη σκηνή και τα ρούχα να ακολουθούν, χωρίς να προδίδουν τίποτα.

Πώς ένα παιδικό δωμάτιο έγινε το πρώτο στούντιο του VAZAF

Πίσω από το brand βρίσκεται η Ζαφειρία Σαάπογλου και η ιστορία της δεν μοιάζει καθόλου με κλασικό business plan. Πριν το VAZAF γίνει σημείο-αναφοράς για το ελληνικό celebrity style, ήταν μια πολύ προσωπική ανάγκη: στα 17 της, η Ζαφειρία έβλεπε ιδιαίτερα δερμάτινα αξεσουάρ που δεν μπορούσε να βρει ή να αποκτήσει και για αυτό επέλεξε να τα φτιάξει… μόνη της.

Στο δωμάτιό της, με βασικά υλικά και πολλή επιμονή, άρχισε να δημιουργεί χειροποίητα δερμάτινα κομμάτια: ζώνες, harnesses, αξεσουάρ με πιο θεατρική αισθητική, όλα με μια κοινή λεπτομέρεια: να είναι ιδιαίτερα, να μη μοιάζουν με τίποτα έτοιμο που κυκλοφορούσε τότε.

Παράλληλα, ως χορεύτρια, κινούνταν ήδη μέσα στον χώρο του θεάματος. Γνώριζε καλλιτέχνες, choreographers, creative directors, ανθρώπους που καταλάβαιναν τι σημαίνει σκηνική παρουσία. Έτσι, τα πρώτα κομμάτια VAZAF άρχισαν να “τρυπώνουν” σε πρόβες, backstage, εμφανίσεις.

Το project μεγάλωσε οργανικά, από στόμα σε στόμα και από σκηνή σε σκηνή, μέχρι που έφτασε σε ένα σημείο που έπρεπε να κάνει το επόμενο, μεγαλύτερο βήμα. Κάπως έτσι, η Ζαφειρία έκανε το επόμενο βήμα και το VAZAF έγινε επίσημα fashion brand, χωρίς όμως να χάσει εκείνη την προσωπική, χειροποίητη βάση από όπου ξεκίνησε.

5 VAZAF pieces που αξίζει να προσθέσεις στη συλλογή σου

Με βάση όσα έχουμε δει στη σκηνή, αλλά και από τη συλλογή του brand, αυτά είναι 5 κομμάτια που αποτυπώνουν ιδανικά το VAZAF–σύμπαν και αξίζει να μπουν στη wish list σου.

1. Queen Belt – η ζώνη που κάνει κάθε look να δείχνει stage–ready

Η Queen Belt είναι το απόλυτο statement accessory του VAZAF. Πρόκειται για γυαλιστερή δερμάτινη ζώνη με έντονο “QUEEN OF HARNS” lettering και μεταλλική αλυσίδα που αγκαλιάζει τη μέση και πέφτει στο πλάι. Φοριέται τόσο με φορέματα όσο και με φούστες ή παντελόνια, μετατρέποντας ακόμη και ένα απλό λευκό πουκάμισο σε look που θυμίζει σκηνή. Διαθέσιμη σε μαύρο και κόκκινο, είναι το κομμάτι που δίνει instant VAZAF attitude σε οτιδήποτε κι αν φορέσεις.

2. Saint Blazer – το blazer με τους σταυρούς που φτιάχτηκε για τα φώτα

Το Saint Blazer είναι ένα μακρύ σακάκι με έντονη, sharp γραμμή και stainless steel σταυρούς κεντημένους σε όλη την επιφάνεια. Με ίσια γραμμή, το αποτέλεσμα θυμίζει couture stage coat, είτε το φορέσεις μόνο του σαν mini φόρεμα, είτε σε σετ με φούστα ή παντελόνι. Κυκλοφορεί σε μαύρο και λευκό, και είναι ιδανικό αν θες ένα κομμάτι που να “γράφει” σε φωτογραφίες και real life.

3. Cut of Diamonds Bodysuit – το bodysuit που αγαπούν οι performers

Το Cut of Diamonds Bodysuit είναι sleeveless, με βαθιά λαιμόκοψη και draped μπροστινό μέρος, και συνοδεύεται από αποσπώμενη αλυσίδα σώματος από ανοξείδωτο ατσάλι. Φοριέται μόνο του με παντελόνι ή φούστα, αλλά και κάτω από σακάκι, δημιουργώντας αυτό το clean–yet–sexy αποτέλεσμα που αγαπούν οι performers. Συνδυάζει μίνιμαλ γραμμή με statement λεπτομέρεια και κυκλοφορεί σε μαύρο και λευκό, για να διαλέξεις πόσο dramatic θέλεις να γίνει το look σου.

4. Queen Pants – τα wide–leg παντελόνια με power–suit ενέργεια

Τα Queen Pants είναι ψηλόμεσα, wide–leg παντελόνια με ρευστή κίνηση και καθαρή γραμμή. Το fit τους “μακραίνει” τη σιλουέτα, ενώ η μέση τους αγκαλιάζει το σώμα χωρίς να το πιέζει, δημιουργώντας την αίσθηση ενός effortless αλλά απόλυτα δουλεμένου power look. Διαθέσιμα σε μαύρο, κόκκινο και λευκό, ταιριάζουν ιδανικά με cropped σακάκια, bodysuits ή πουκάμισα και αποτελούν τη βάση για όποιο VAZAF σύνολο θες να χτίσεις.

5. Equinox Pants – τα vinyl cargo με rebellious street–lux διάθεση

Τα Equinox Pants είναι ίσως τα πιο τολμηρά παντελόνια της λίστας: wide–leg vinyl με έντονη γυαλάδα, cargo τσέπες και buckle straps που προσθέτουν industrial χαρακτήρα. Είναι το είδος του κομματιού που δεν περνά απαρατήρητο και δίνει στο σύνολο μια rebellious street–lux ενέργεια, είτε τα συνδυάσεις με matching top στη σκηνή είτε με ένα απλό μαύρο ή λευκό κορμάκι για night–out εμφανίσεις. Κυκλοφορούν σε μαύρο και κόκκινο, για να διαλέξεις ανάμεσα σε total dark ή full drama.

Είτε σε εμπνέουν οι σκηνικές εμφανίσεις των αγαπημένων σου καλλιτεχνών είτε απλώς θέλεις να δώσεις στο στυλ σου μια πιο τολμηρή, δυναμική πινελιά, το VAZAF δείχνει πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα καλά σχεδιασμένο κομμάτι. Διάλεξε τα στοιχεία που σε εκφράζουν – από ένα structured blazer μέχρι μια statement τσάντα – και άφησέ τα να γίνουν μέρος της δικής σου ιστορίας, είτε αυτή γράφεται στη σκηνή είτε στην πόλη.

