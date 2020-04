Ισραήλ - Παράταση της ακυβερνησίας

JACK GUEZ via Getty Images Αφίσα με τον Μπένι Γκαντς. Οι ερχόμενες ημέρες θα δείξουν εάν τελικά το αδιέξοδο που προέκυψε και η άπρακτη εντολή σχηματισμού κυβέρνησης που εξέπνευσε αποτελούν μία συνειδητή απόφαση του Μπένι Γκαντς ή μία κίνηση τακτικής. (Photo by JACK GUEZ / AFP) (Photo by JACK GUEZ/AFP via Getty Images)