JazzBeThere: Το Athens Technopolis Jazz Festival ανανεώνει το ραντεβού για το 2021

Το Athens Technopolis Jazz Festival, ο μακροβιότερος μουσικός θεσμός της Αθήνας που μετρά 20 χρόνια από την πρώτη διοργάνωση και θα γιόρταζε φέτος τον Ιούνιο την επετειακή εκδοχή, αναβάλλεται λόγω κορονοϊού. Η νέα ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί το φεστιβάλ όπως ανακοίνωσαν οι συντελεστές και η διοίκηση της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων, είναι από τις 24 έως τις 30 Μαϊού 2021.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της διοίκησης της Τεχνόπολης και ομάδας του φεστιβάλ:

«Μέσα στην εντελώς πρωτόγνωρη συνθήκη που βιώνουμε όλες και όλοι τελευταία, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο, και μη γνωρίζοντας ακόμα – όπως κανείς άλλωστε – πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο επόμενο διάστημα, η διοίκηση της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων και η ομάδα του Athens Technopolis Jazz Festival, με αίσθημα ευθύνης για την ασφάλεια όλων, των επισκεπτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, των συνεργατών, των καλλιτεχνών και των εργαζομένων, αποφάσισαν το φεστιβάλ να μην πραγματοποιηθεί φέτος.

Με μεγάλη μας λύπη, σας ανακοινώνουμε ότι το καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μας στο τέλος της άνοιξης, με το οποίο ξεκινά το συναυλιακό καλοκαίρι για ολόκληρη την πόλη, το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ των Αθηναίων όλων των ηλικιών – φίλων της τζαζ μα και όχι μόνο – αναβάλλεται. Ωστόσο, η επετειακή διοργάνωση με την οποία θα γιορτάζαμε τα 20 χρόνια του AthensTechnopolisJazzFestival, τα 20 χρόνια του μακροβιότερου μουσικού θεσμού της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο, θα πραγματοποιηθεί με μία μικρή καθυστέρηση, του χρόνου, και συγκεκριμένα από τις 24 έως τις 30 Μαΐου 2021.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής, η καλλιτεχνική επιτροπή και ολόκληρη η ομάδα του ATJF ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τις πρεσβείες, τους μουσικούς και τους φίλους του φεστιβάλ για την κατανόηση, την εμπιστοσύνη και την αγάπη που μας έχουν δείξει και συνεχίζουν να μας δείχνουν όλα αυτά τα χρόνια. Γι’ αυτό και υποσχόμαστε ότι όλα όσα μας ενέπνευσαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς, οι μουσικές, οι νέες ιδέες, η διάθεσή μας να εξελίσσουμε το φεστιβάλ και να παρουσιάζουμε κάθε χρόνο την καλύτερή του εκδοχή, θα συνεχίζουν να μας εμπνέουν. Υποσχόμαστε ότι θα συνεχίζουμε να δουλεύουμε για το Athens Technopolis Jazz Festival με την ίδια –αν όχι περισσότερη – όρεξη για να προετοιμάσουμε ακόμα καλύτερα την επετειακή διοργάνωση για τα 20 χρόνια που όλες και όλοι μας περιμέναμε με τόσο ενθουσιασμό!

Κι ένα μικρό hint: σύντομα θα ανακοινωθούν πολύ ενδιαφέροντα jazzynews που σίγουρα θα σας ενθουσιάσουν!

Μέχρι τότε, η τζαζ θα συνεχίζει να μας ενώνει κι από μακριά! Τα λέμε πολύ σύντομα όταν η Τεχνόπολη θα είναι πάλι γεμάτη κόσμο και όμορφες μουσικές… #JazzBeThere!

Και μην ξεχνάτε: Once you go jazz, you never go back!»