Και αν ο Μερσχάιμερ είχε δίκιο;

via Associated Press

Ο διάσημος καθηγητής του πανεπιστημίου του Chicago (Σικάγο), John J. Mearsheimer (Τζον Τζ. Μερσχάιμερ), και πατέρας της θεωρίας του επιθετικού ρεαλισμού, είχε προβλέψει στο άρθρο του “Back to the Future: Instability in Europe After the Cold War, International Security, 1990”, πως το τέλος του Ψυχρού πολέμου θα μετέτρεπε την Ευρωπαϊκή ήπειρο σε θέατρο συγκρούσεων ως αποτέλεσμα της απόσυρσης των δύο υπερδυνάμεων.