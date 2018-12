Και Μέγκαν Μάρκλ και Κασόγκι...Η λίστα των 10 υποψηφίων του Time για το «πρόσωπο της χρονιάς»

ΤΙΜΕ MAGAZINE «Person of the Year» για το 2017 ήταν οι γυναίκες που μίλησαν πρώτες για την σεξουαλική παρενόχληση τους και ενέπνευσαν το κίνημα #MeToo. Παλαιότερα πρόσωπα της χρονιάς είχαν ανακηρυχθεί επιστήμονες, οι ακτιβιστές του #BlackLivesMatter, ηγέτες χωρών αλλά και πανίσχυρες προσωπικότητες από το χώρο του θεάματος.

8. March For Our Lives Activists - Η ομάδα που μαθητών σχολείου του Portlaned που ξεκίνησαν το κίνημα #Νever Again μετά τη δολοφονία συμμαθητών τους ανήμερα του Αγ.Βαλεντίνου και διοργάνωσε την μεγάλη πορεία που διέσχισε τις ΗΠΑ.

9. Moon Jae-in - Ο πρόεδρος της Νοτίου Κορέας για την ειρηνευτική διαδικασία στην οποία έχει δεσμευτεί με την Β.Κορέα.

10. Meghan Markle - Η αμερικανίδα ηθοποιός που έπαιζε στο «Suits» και παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Χάρι και απασχολεί καθημερινά τα ΜΜΕ.