Κύπρος: Διαβήματα σε Συμβούλιο Ασφαλείας και ΕΕ για τις κινήσεις Ερντογάν στα Βαρώσια

via Associated Press 20 Iουλίου 2021, κατεχόμενη Λευκωσία. Στρατιωτική παρέλαση παρουσία του Ταγίπ Ερντογάν με αφορμή την 47η επέτειο της εισβολής του Αττίλα στην Κύπρο..(Turkish Presidency via AP, Pool)