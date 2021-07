Μία τριήρη και ελληνικούς τάφους ανακάλυψαν δύτες στην Αίγυπτο

Handout . via Reuters Δύτης εξετάζει τα απομεινάρια αρχαίου ελληνικού πολεμικού πλοίου που ανακαλύφτηκε στο βυθισμένο Ηράκλειον, κοντά στην Αλεξάνδρεια (19 Ιουλίου, 2021). The Egyptian Ministry of Antiquities/Handout via REUTERS