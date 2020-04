Κι όμως, μπορεί το σεξ να αποτρέψει τη μόλυνση από τον ιό

Artem Peretiatko via Getty Images

Το καλό σεξ μας φτιάχνει την διάθεση

Μειώνει τα επίπεδα των ορμονών του στρες όπως η κορτιζόλη και η αδρεναλίνη, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό, The Journal of Health and Social Behavior. Εν τω μεταξύ, διεγείρει την παραγωγή ενδορφινών, που είναι νευροχημικά και προκαλούν με φυσικό τρόπο ένα θετικό συναίσθημα στο σώμα, παρόμοιο με αυτό που προκαλεί η χρήση της μορφίνης.