Κίνα: Δικαστική απόφαση απαγορεύει στην Apple την πώληση 7 iPhone

Κινεζικό δικαστήριο έκρινε ότι η Apple αντέγραψε δύο πατέντες της Qualcomm και απαγορεύει την πώληση επτά εκ των δημοφιλέστερων iPhone στην Κίνα.



Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, απαγορεύεται η πώληση των iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus και iPhone X. Η πόφαση δεν αφορά τα τρία νεώτερα μοντέλα: iPhone XS, iPhone XS Max και iPhone XR.

Πρόκειται για το τελευταίο επεισόδιο της διαμάχης μεταξύ της Apple και της Qualcomm, η οποία ήταν εκ των προμηθευτών του αμερικανικού κολοσσού, μέχρι που αποκλείστηκε από την παραγωγή των τελευταίων μοντέλων iPhone. Η Qualcomm έχει υποβάλλει αλλεπάλληλες μηνύσεις εναντίον της Apple σε πολλές χώρες, κατηγορώντας την για αντιγραφή.



Είχε προηγηθεί μήνυση της Apple στις αρχές του 2017 για τις μεθόδους τις οποίες χρησιμοποιεί η Qualcomm για να αδειοδοτήσει τις πατέντες της.



Η απόφαση του κινεζικού δικαστηρίου αφορά δύο τέτοιες πατέντες: Η μία επιτρέπει στους καταναλωτές να προσαρμόζουν το μέγεθος και την εμφάνιση των φωτογραφιών. Η άλλη διαχειρίζεται εφαρμογές μέσω touch screen.



Η τιμή των μετοχών της Apple σημείωνε πτώση 1,8% μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ενώ της Qualcomm αυξήθηκε κατά 2,5%.