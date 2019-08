Κλιματική Αλλαγή: Η κρίση που θα μετατρέψουμε σε ευκαιρία ανάπτυξης

Κλιματική αλλαγή: fake news για κάποιους ή μέρος μιας παγκόσμιας συνωμοσίας που έχει στόχο την περαιτέρω γιγάντωση επιχειρηματικών κολοσσών. Για κάποιους άλλους μια επερχόμενη καταστροφή που αντιμετωπίζεται σχεδόν μοιρολατρικά. Εμείς όμως λέμε: Σηκώνουμε τα μανίκια και αλλάζουμε, δημιουργώντας και υποστηρίζοντας ένα νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης ώστε η κρίση να αποτελέσει αφορμή και εφαλτήριο για μια νέα ”καθαρή” ανάπτυξη, που θα θέτει ως προτεραιότητα τον Άνθρωπο, τον σεβασμό στο περιβάλλον και θα δημιουργήσει νέες, καλές θέσεις εργασίας.

Η ευαισθητοποίηση όλων και ειδικότερα των νέων ανθρώπων στο θέμα της Κλιματικής αλλαγής, δημιουργεί ένα σημαντικό momentum που πρέπει να υποστηριχθεί και να αξιοποιηθεί. Πρέπει να δημιουργηθούν απαρέγκλιτοι άξονες από την Ε.Ε, οι οποίοι θα γίνουν απολύτως σεβαστοί από τις εθνικές κυβερνήσεις και θα αποτυπώνονται μέσα στις νομοθετικές τους παρεμβάσεις, για άμεση και ενεργή προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Πρέπει να δημιουργήσουμε μια μοναδική ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή βιομηχανία ώστε να αποτελέσει ηγέτη στις περιβαλλοντικές τεχνολογίες παγκοσμίως. Με ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, υποστήριξη για ανάπτυξη της καινοτομίας, γρήγορη ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην παραγωγή και την αγορά. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και της παραγωγής για δεκαετίες ολόκληρες λειτούργησαν σε βάρος του περιβάλλοντος και του Ανθρώπου, πλέον πρέπει το μοντέλο αυτό να αλλάξει, αξιοποιώντας όλα τα συγκλονιστικά εργαλεία που έχουμε στην διάθεσή μας να μετατρέψουμε τώρα το ΙΟΤ (Internet of Things) σε ΙΟΡ (Internet of People), να εκμεταλλευτούμε τις τεράστιες δυνατότητες συλλογής και ανταλλαγής πληροφοριών ως εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης.

Oι στόχοι μας δεν μπορεί να είναι αποσπασματικοί και να προσπαθούμε να τους επιτύχουμε με σπασμωδικές κινήσεις. Θέλουμε, λέμε, την απανθρακοποίηση, η οποία αποτελεί θεμελιακό στόχο της Ε.Ε, και προωθούμε πάση δυνάμει την ηλεκτροκίνηση των οχημάτων αλλά παράλληλα ξοδεύουμε δισεκατομμύρια για τη δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη, μιας μονάδας η οποία θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το περιβάλλον και θα κοστίζει στον εθνικό προϋπολογισμό, αφού αποδεδειγμένα δεν είναι οικονομικά βιώσιμη.

Οι κατευθύνσεις μας δεν μπορεί παρά να είναι: ενεργειακή εξοικονόμηση, ενεργειακή αποδοτικότητα, ανανεώσιμες πηγές, τεχνολογική καινοτομία και αυτά όλα να ενσωματωθούν σε ένα φιλικό στον Άνθρωπο βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης. Πρέπει να ξεκλειδώσουμε την πλήρη δυναμική τους και να αξιοποιήσουμε το γεγονός ότι ζούμε σε ένα παγκόσμια διασυνδεδεμένο οικοσύστημα. Έτσι, αναπτύσσοντας συνέργειες, μελετάμε και υλοποιούμε λύσεις που υποστηρίζουν την βιώσιμη ανάπτυξη και θα αναδείξουν την Ελλάδα ως πρωτοπόρο στις περιβαλλοντικές καινοτομίες που δημιουργούν οικονομική ανάπτυξη ανθρακικά ουδέτερη αρχικά και θετικά στην πορεία.

Αυτό, θεωρώ ότι είναι το νέο μοντέλο ανάπτυξης. Το οφείλουμε σε εμάς, το οφείλουμε και στα παιδιά μας, για να τους παραδώσουμε ένα καλύτερο περιβάλλον από αυτό που εμείς παραλάβαμε και για να μεγαλώσουν σε ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης το οποίο θα δημιουργεί ανάπτυξη με Ανθρώπινο πρόσωπο.

Lets not be just Game Players but Game Changers!