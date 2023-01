Κωνσταντίνος Δοξιάδης: Ο αρχιτέκτονας που άλλαξε την Ελλάδα

Λίγα λόγια για τον Κωνσταντίνο Δοξιάδη

O Κωνσταντίνος Α. Δοξιάδης (1913-1975) ήταν ένας από τους πιο παραγωγικούς και επιδραστικούς αρχιτέκτονες και πολεοδόμους της μεταπολεμικής περιόδου. Κατέθετε συχνά τις προτάσεις του για το αστικό τοπίο της Ελλάδας και διακρίθηκε για την εξωστρέφεια και τη δράση του σε τέσσερις ηπείρους. Από τη μια, ο οικισμός Άσπρα Σπίτια Παραλίας Διστόμου: ο πρότυπος οικισμός τον οποίο σχεδίασε το 1963 για να φιλοξενήσει τις οικογένειες των εργαζομένων στην «Αλουμίνιον της Ελλάδος», με τον πρώτο σταθμό βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων στην Ελλάδα. Από την άλλη, η χάραξη της πόλης του Ισλαμαμπάντ και τα σχέδια για την ανοικοδόμηση των Σκοπίων ύστερα από τον καταστροφικό σεισμό του 1963, σε ανάθεση του ΟΗΕ. Από τη μια, η πρόταση για σιδηροδρομική σύνδεση του Λαυρίου με την ελληνική πρωτεύουσα – που έμεινε στα χαρτιά. Από την άλλη, τα έργα της Doxiadis International Co. Ltd. Consultants on Development & Ekistics σε 44 χώρες, με γραφεία στις ΗΠΑ, το Ιράκ, τη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές, τη Νιγηρία, την Γκάνα, τη Λιβύη κ.α.