Κορυφαία συνέδρια στα φετινά Ποσειδώνια

Το πρόγραμμα των Ποσειδωνίων περιλαμβάνει και Σεμινάριο με θέμα «Προκλήσεις από την Ιαπωνία», το οποίο θα επικεντρωθεί στα μέτρα μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου και στα εναλλακτικά καύσιμα καθ’ οδόν προς την απαλλαγή από τον άνθρακα, που διοργανώνεται από την Ένωση Εξαγωγέων Πλοίων της Ιαπωνίας, καθώς και το 4 Σεμινάριο Trading in U.S. Waters, με θέμα «Μελλοντικές τάσεις και καινοτομίες στον τομέα της ναυτιλίας», όπου θα συζητηθούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις που επηρεάζουν την παγκόσμια ναυτιλία και θα διερευνηθούν οι μελλοντικές τάσεις και οι καινοτομίες στον ναυτιλιακό τομέα. Το Σεμινάριο διοργανώνεται από το Ελληνο-αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (AmChamGR), την Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος της Βόρειας Αμερικής (NAMEPA) και την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, με την υποστήριξη του Propeller Club Πειραιά και του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος – Maritime Hellas Shipping Cluster. Επίσης, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας των Ποσειδωνίων θα διεξαχθεί η εκδήλωση «SHARK TANK: Competition of Innovative U.S. Maritime Technologies» και η κριτική επιτροπή περιλαμβάνει κορυφαίους αξιωματούχους και ηγέτες της βιομηχανίας, μεταξύ των οποίων ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα George J. Tsunis, ο Πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Γεώργιος Πατέρας, ο Πρόεδρος του Propeller Club Πειραιά Κωστής Φραγκούλης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Ναυπηγείων Πάνος Ξενοκώστας, η Πρόεδρος της Helmepa & Intermepa Σεμίραμις Παληού, και άλλοι.