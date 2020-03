Κορονοϊός: Η μεγάλη και η μικρή εικόνα

Οι φυλακισμένοι στην Ιταλία και αλλού εξεγείρονται μετά από τα μέτρα περιορισμού των επισκεπτηρίων. Υπάρχουν συμπλοκές και θάνατοι, κρατούμενοι που ήδη νοσούν και επιβεβαιωμένοι θάνατοι από τον κορονοϊό. Για τους ίδιους λόγους στη Βραζιλία υπήρξαν και ομαδικές αποδράσεις.

Την ίδια στιγμή υπάρχει παγκόσμιος συναγερμός για να βρεθεί ένα εμβόλιο που θα εμποδίσει την άναρχη προέλαση του ιού.

Μέχρι τότε οι ψυχολόγοι θα συνεχίσουν να ψάχνουν το μυστήριο για τον ψυχισμό των πολιτών και τους λόγους που τους μεταμορφώνουν σε κυνηγούς χαρτιού υγείας, συσσωρεύοντας στα σπίτια τους αποθέματα με πρόβλεψη ετών. Τα hushtags #toiletpapergate και #toiletpapercrisis κυριαρχούν στα κοινωνικά δίκτυα με συστάσεις και συζητήσεις, μέχρι και για τις πιο αστείες εκδοχές γύρω από αυτό το θέμα.

Στη Γαλλία η LVMH (Louis Vuitton, Moët, Hennessy) ανακοινώνει ότι τρία από τα μεγαλύτερα εργοστάσια αρωματοποιίας του ομίλου θα στραφούν στην παραγωγή απολυμαντικών για τα χέρια. Οι γραμμές παραγωγής των Christian Dior, Guerlain, and Givenchy θα παράγουν υδροαλκοολικό gel προκειμένου να ..μειώσουν τον κίνδυνο από τις ελλείψεις για όσο χρειαστεί σύμφωνα με δήλωσή τους.

Ένα από τα πολλά χιουμοριστικά των ημερών, που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, υπαινίσσεται την υπερβολή γύρω από τις αγορές αντιβακτηριδιακών σαπουνιών, gel και άλλων καθαριστικών μέσα από μια εξίσου ακραία διατύπωση: «έτσι όπως πάει η dettol βλέπω να αγοράζει την Αpple»..έγραφε κάποιος.

Οι επιτρεπόμενες ποσότητες των υγρών καθαρισμού για τα χέρια που μπορούν να έχουν πλέον μαζί τους οι επιβάτες στο αεροπλάνο υπερ-τριπλασιάστηκαν, σε σχέση με τα προηγούμενα όρια που είχαν τεθεί σε εφαρμογή από το 2006 και μετά. Και τώρα δηλαδή υπάρχει κίνδυνος να ανατιναχτεί το αεροπλάνο; ή αφού μια τέτοια τιμωρητική απειλή αποσύρεται με ευκολία, σημαίνει ότι δεν υπήρχε λόγος να έχει υπάρξει ποτέ αυτός ο περιορισμός σχολιάζουν οι Αμερικανοί.

Νέοι όροι μπήκαν στο παγκόσμιο λεξιλόγιο όπως ‘Social distancing’, ο όρος που χρησιμοποιούν οι επιδημιολόγοι για να αναφερθούν στη συνειδητή προσπάθεια για τη μείωση της στενής επαφής μεταξύ των ανθρώπων. Πλέον μιλάμε για μια νέα κανονικότητα (‘Social distancing is the new normal’) και για στρατηγικές μετριασμού της κοινότητας (‘Community mitigation strategies’), σε μια προσπάθεια να επιβραδυνθεί η μετάδοση του ιού και η καμπύλη να απλωθεί όσο γίνεται στο χρόνο (to flatten the curve), περιορίζοντας έτσι τη μαζική προσέλευση ασθενών και δίνοντας περιθώριο στα συστήματα υγείας να αντεπεξέλθουν στα πλέον κρίσιμα και επείγοντα περιστατικά.

Η κοινωνική απομάκρυνση είναι ένας τρόπος «να αποκλειστούν προσωρινά εκείνοι οι χώροι που μπορεί να λειτουργήσουν ως επιταχυντές σε ένα ξέσπασμα επιδημίας, με τον ίδιο τρόπο που κάποιος θα ήθελε να αποκόψει το οξυγόνο για να μην αναζωπυρωθεί η φωτιά σε περίπτωση πυρκαγιάς» δήλωσε ο Jason Schwartz, αναπληρωτής καθηγητής στη σχολή δημόσιας Υγείας του Yale.

Ομάδες δημιουργούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να καλύψουν ένα μέρος αυτής της απόστασης όπως π.χ. η ομάδα ‘California Coronavirus Alerts’ στο Facebook στην Καλιφόρνια, η ομάδα ‘Μένουμε σπίτι’ στην Ελλάδα, κλπ. Η ομάδα ‘Brighton Covid 19 Mutual Aid’ στη Βρετανία κάνει ουσιαστικό έργο και όταν κληθεί μπορεί να βοηθήσει κάποιον στα ψώνια ή για ιατρικές συνταγές, ακόμη και για να βγάλει βόλτα ένα σκύλο. “We want to foster solidarity, mutual aid, help and compassion” γράφουν στη σελίδα τους στο fb.

Όλα αυτά ξεπετάχτηκαν σε μια προσπάθεια κοινωνικής αλληλεγγύης ..έστω αυτής της εξ’ αποστάσεως. Στην προκειμένη περίπτωση το ίντερνετ λειτουργεί σαν ένας τρόπος να μειώσει την απόσταση και από την άλλη έχει πλημμυρίσει τον κόσμο με παραπληροφόρηση που, ούτως ή άλλως, γίνεται πιο εύπεπτη.. ειδικά σε περιόδους κρίσης. 19 εκατομμύρια αναφορές έγιναν στα social media και τα ειδησεογραφικά sites σχετικά με τον Covid-19 μέσα σε μια μέρα (11/3/2020) σε όλο τον κόσμο, γεγονός που υπογραμμίζει την αγωνία των ανθρώπων για την εξέλιξη της νόσου.