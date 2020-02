Κορονοϊός: Η διασπορά πανικού, το βρεγμένο σφουγγάρι και τα γάντια του καλού ψήστη

Barcroft Media via Getty Images Χονγκ Κονγκ, 3 Φεβρουαρίου 2020. Οι χειρουργικές μάσκες και τα οινοπνευματούχα απολυμαντικά αποτελούν είδη σε ανεπάρκεια στα φαρμακεία. Η πινακίδα ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερόμενους, στην είσοδο του καταστήματος. Βεβαίως, το Χονγκ Κονγκ είναι λίγο πιο κοντά στην Κίνα, σε σχέση με την Ελλάδα... - PHOTOGRAPH BY May James / Echoes WIre/ Barcroft Media (Photo credit should read May James / Echoes Wire/Barcroft Media via Getty Images)