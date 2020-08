ΚΠΙΣΝ: H ανεξάρτητη αθηναϊκή μουσική σκηνή live από τον Θόλο του Πάρκου

Την Παρασκευή 4 και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, LIVE από τον Θόλο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, οκτώ μπάντες θα καλύψουν ένα ευρύ μουσικό φάσμα, από τη heavy psych rock ενέργεια των Noise Figures , τον neo-psychedelic ήχο των Whereswilder , τους ψυχεδελικούς πειραματισμούς των Dury Dava , την ευφορική electropop των Daphne and the Fuzz (4/9), ως τον ηλεκτρονικό ήχο του Cayetano , των Lip Forensics , των S.W.I.M. και της Danai Nielsen (5/9), σε ένα φεστιβάλ που θα καταγράψει τον ήχο της πόλης και τις τάσεις της εγχώριας ροκ και ηλεκτρονικής σκηνής.

Η Δάφνη Λάζου, με το προσωπικό της σχήμα Daphne and the Fuzz, θα παρουσιάσει κυρίως νέα τραγούδια, αλλά και κάποια από τους προηγούμενους δίσκους της με το ανανεωμένο electronic set της. Θα αναδείξει με μελωδικότητα τα τραγούδια από το vintage pop αισθητικής ομώνυμο ντεμπούτο της, αλλά και το πιο εξωστρεφές μεταμεσονύχτιο δεύτερο άλμπουμ «2 ΑΜ» με ανεβασμένο tempo συνδυάζοντας την διαχρονική αύρα των Fleetwood Mac με το γαλλικό electro σε ένα φρέσκο αποτέλεσμα.

Daphne and the Fuzz

Lip Forensics

Oι Lip Forensics, το ηλεκτρονικό ντουέτο των Zade και Εkelon, επιστρέφουν στο ΚΠΙΣΝ για να παρουσιάσουν το Euneirophrenia, ένα δυναμικό, χορευτικό set, σε πείσμα ή μάλλον και εξαιτίας της κατάστασης που μας περιβάλλει τον τελευταίο καιρό. Ο synthwave ήχος τους, με electro στοιχεία και αναφορές στην κινηματογραφική δυστοπία των Carpenter και Vangelis με dance διάθεση, αποτυπώθηκε εξαιρετικά στην πρώτη τους κυκλοφορία Cheiloscopy, σε παραγωγή του Σεραφείμ Τσοτσώνη.

S.W.I.M.

Το γυναικείο synthpop τρίο Someone Who Isn’ t Me (S.W.I.M.), που αποτελούν η Μαρία Χατζάκου στα drums, η Μαριλένα Ορφανού στα synths και η Τζίνα Δημακοπούλου στις κιθάρες, ξαναέρχονται στο ΚΠΙΣΝ, αυτή τη φορά με ένα ξεσηκωτικό σετ με τσιμπημένα bpm. Οι S.W.I.M. θα παίξουν κομμάτια από τον πρώτο τους δίσκο, από τον ακυκλοφόρητο δεύτερο, καθώς και το anti-summer hit “Summer In Athens”.