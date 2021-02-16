ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16/02/2021 12:00 EET | Updated 23 λεπτά πριν Λευκή Αθήνα Και το χιόνι συνεχίζει ακάθεκτο. Newsroom HuffPost Greece (AP Photo/Thanassis Stavrakis) (Antonis Nikolopoulos/Eurokinissi via AP) ARIS MESSINIS via Getty Images. Nikolas Kokovlis/NurPhoto via Getty ImagesΒόλτα στου Ζωγράφου. Nikolas Kokovlis/NurPhoto via Getty ImagesΖωγράφου. Nikolas Kokovlis/NurPhoto via Getty ImagesΖωγράφου. Photo by Nikolas Kokovlis/NurPhoto via Getty Images ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI. ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI. ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI. EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣΠαραλία Π. Φαλήρου. EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣΠαραλία Π. Φαλήρου. EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣΠαραλία Π. Φαλήρου. ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSIΠάρκο Τρίτση. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//EUROKINISSIΚυψέλη. ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSIΑγ. Ανάργυροι. EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣΛεωφόρος Συγγρού. EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ)Ν. Σμύρνη. ΠΡΙΝ ΦΥΓΕΤΕ Δεν είναι πλάκα: Είναι η χιονισμένη Πλάκα - και το Σύνταγμα Κακοκαιρία "Μήδεια": Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ Κακοκαιρία "Μήδεια": Στα χιόνια όλη η Αττική - Σύσταση για αποφυγή μετακινήσεων Προτείνετε μια διόρθωση Newsroom HuffPost Greece PLUS: Αθήνα φωτογραφία χιόνι