Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ: Η κληρονομιά του «βασιλιά», οι γάμοι, η αυτοκτονία του γιου της, το τέλος

via Associated Press

Η Λίζα Μαρί συστήθηκε ως τραγουδίστρια-τραγουδοποιός και κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ «To Whom It May Concern», το 2003, από το οποίο ξεχώρισε το τραγούδι «Lights Out». Ακολούθησε το δεύτερο άλμπουμ της, με τίτλο «Now What», στο οποίο υπέγραψε 10 τραγούδια, μεταξύ αυτών και μια διασκευή του «Here Today and Gone Tomorrow» των Ramones. Και τα δύο άλμπουμ έφτασαν στο Top 10 του Billboard 200. Το τρίτο της άλμπουμ «Storm & Grace», που κυκλοφόρησε το 2012 έλαβε καλές κριτικές, ενώ για την προώθηση του η Λίζα Μαρί είχε τραγουδήσει το βασικό σινγκλ, «You Ain’t Seen Nothin’ Yet», στα θρυλικά Sun Studios του Μέμφις, όπου ηχογραφούσε ο πατέρας της.