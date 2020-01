Μακρόν - Μητσοτάκης στο Παρίσι: Συμμαχία 4Χ4 στην Ανατολική Μεσόγειο

Benoit Tessier / Reuters Από το θερμό καλωσόρισμα του Εμανουέλ Μακρόν στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ηλύσια Πεδία, 29 Ιανουαρίου 2020 REUTERS/Benoit Tessier

Το συμπέρασμα δεν αποτελεί έκπληξη, ωστόσο έχει ασφαλώς μεγάλη σημασία στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή, καθώς η ένταση είναι το κυρίαρχο στοιχείο στο σκηνικό της Ανατολικής Μεσογείου. Εμανουέλ Μακρόν και Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκαν πλήρως συντονισμένοι και είναι μία από τις σπάνιες περιπτώσεις, όπου η Ελλάδα βρίσκει ευήκοα ώτα για όλες τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς της. Αυτή η αίσθηση προκύπτει τόσο από τις δηλώσεις και το πνεύμα των δύο συνομιλητών, όσο και από λεπτομέρειες - όπως είναι η γλώσσα του σώματος. Η συμφωνία αποτυπώνεται σε τέσσερα κομβικά σημεία: Ασφάλεια (βλέπε αμυντική συνεργασία και ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο), ανάπτυξη-επενδύσεις, μεταναστευτικό και τέλος σε πολιτικό επίπεδο για τις κεντρικές επιλογές της Ευρώπης. Το αμέσως επόμενο ερώτημα είναι πως θα μεταφραστεί πρακτικά αυτό το θερμό κλίμα, ενώ δεν πέρασε διόλου απαρατήρητη η αποστολή μεγάλης δύναμης πυρός του Γαλλικού πολεμικού ναυτικού στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και σε συνεννόηση με Ελλάδα - Κύπρο.

Μακρόν: Η Γαλλία υποστηρίζει την Ελλάδα και την Κύπρο για τα κυριαρχικά τους δικαιώματα «Οι δύο χώρες έχουν κοινό όραμα», τόνισε ο Εμανουέλ Μακρόν, κατά τη διάρκεια κοινών δηλώσεων με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά το πέρας των κατ΄ιδαιαν συνομιλιών των δύο ηγετών Ο Γάλλος Πρόεδρος ανέφερε πως στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό μιλήσανε για το κομμάτι της ασφάλειας στη Ανατολική Μεσόγειο όσο και της ευρύτερης Ανατολής, ενώ καταδίκασε τη συμφωνία Τουρκίας - Λιβύης. «Η Γαλλία υποστηρίζει την Ελλάδα, την Κύπρο σε σχέση με το σεβασμό των κυριαρχικών τους δικαιωμάτων, καταδικάζοντας τις προκλήσεις της Τουρκίας ως προς τούτο. Επαναλάβαμε τις ανησυχίες μας. Καταδικάσαμε με σαφή τρόπο τη συμφωνία Τουρκίας- Λιβύης», τόνισε ο Μακρόν. Ανέφερε επίσης ότι υπήρξε συμφωνία μεταξύ υπουργείων Αμύνης. «Μιλάμε για βιομηχανική συνεργασία και για κοινές επιχειρήσεις στη θάλασσα και στην ξηρά. Θα θέλαμε να δούμε και άλλες όμορες χώρες να εμπλέκονται», είπε.

«Μιλήσαμε για οικονομικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Τώρα να γίνουν περισσότερα ώστε να αυξηθούν οι επενδύσεις που θα ανοίξουν νέο κεφάλαιο στην ιστορία της δικής σας χώρας και των διμερών σχέσεων», προσέθεσε. Τόνισε ότι η Γαλλία θα είναι στο πλευρό της Ελλάδος στο μεταναστευτικό. «Θα βοηθήσουμε για να επιστρέψουν στις χώρες τους οι παράνομοι μετανάστες», προσέθεσε ενώ ευχήθηκε να υιοθετηθεί το νέο ευρωπαϊκό πακέτο επί ασύλου και μετανάστευσης, ώστε η Ευρώπη να έχει κοινή μεταναστευτική πολιτική. Αναφερόμενος στο Brexit, ο Γάλλος Πρόεδρος το χαρακτήρισε «αποτυχία και μάθημα για όλους τους Ευρωπαίους». «Πρέπει να κοιτάξουμε όμως το μέλλον. Η ενότητα της Ευρώπης μας απασχολεί. Το Ηνωμένο Βασίλειο φεύγει από την ΕΕ αλλά όχι από την Ευρώπη. Πρέπει να οικοδομήσουμε νέα στενή σχέση η οποία θα ενδυναμώσει την ΕΕ και όχι το αντίθετο. Πιο κυρίαρχη, πιο αποτελεσματική, πιο καλή Ευρώπη», τόνισε και κατέληξε: «Και εγώ στο εγγύς μέλλον θα επισκεφτώ την Ελλάδα γιατί υπάρχει ένα ιστορικό ραντεβού και πάντα η Γαλλία ήταν κοντά σας. Οι δύο χώρες μας πάντα ήταν καίριες στην ιστορία γι’αυτό είμαστε ο ένας κοντά στον άλλο».

Μητσοτάκης: Νέο πλαίσιο ελληνογαλλικής αμυντικής στρατηγικής «Βρίσκομαι ξανά στο Παρίσι, ύστερα από πρόσκληση του φίλου Προέδρου Μακρόν» είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνοντας στο βήμα μετά τον Γάλλο Πρόεδρο, τον οποίο ευχαρίστησε για τη θερμή φιλοξενία, για τις κοινές δηλώσεις των δυο ηγετών μετά την συνάντησή τους το Παρίσι. Οι σχέσεις μας ήταν και είναι εξαιρετικές είπε, τονίζοντας ότι βρίσκεται στο Παρίσι για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες. «Μόνος δρόμος για την επίλυση των διαφορών στην Ανατολική Μεσόγειο είναι το Διεθνές Δίκαιο», ανέφερε μεταξύ άλλων, τονίζοντας ακόμη ότι «Ελλάδα και Γαλλία προωθούμε ένα νέο πλαίσιο αμυντικής στρατηγικής. Σε διμερές επίπεδο η σύμπραξη θα ενταθεί ακόμη περισσότερο» Ανέφερε επίσης ότι διαπιστώθηκε «συναντίληψη σε όλο το φάσμα των ευρωπαϊκών θεμάτων» αλλά και ότι υπήρξε συμφωνία και ως προς τις «κατευθύνσεις του νέου δημοσιονομικού πλαισίου».

Επενδύσεις, ενέργεια, τουρισμός και αποκρατικοποιήσεις στην ατζέντα Κοινή δήλωση σχετικά με την ελληνογαλλική οικονομική εταιρική σχέση, υπέγραψαν σήμερα στο Παρίσι οι υπουργοί Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης και ο γάλλος υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Μπρουνό Λεμέρ. Στη δήλωση προθέσεων σημειώνεται η διάθεση ενίσχυσης της συνεργασίας στον οικονομικό τομέα προκειμένου να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες ανάπτυξης και να προωθηθεί η ανάπτυξη των εκατέρωθεν επενδύσεων. Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, σημειώνεται ως πρόσθεση εντατικοποίησης των επενδύσεων γαλλικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ιδίως στους τομείς της ενέργειας, της αγρο-διατροφικής βιομηχανίας, του τουρισμού και των υποδομών, μέσα και από το πρόγραμμα των αποκρατικοποιήσεων και παραχωρήσεων, οι οποίες συμβάλλουν στην ένταξη της Ελλάδας στα μεγάλα ευρωπαϊκά δίκτυα και να υποστηριχθεί η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, έχοντας ως βάση τη συνεργασία της με την Bpifrance.

