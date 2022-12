Μαράια Κάρεϊ: Το αστρονομικό ποσό που κερδίζει ετησίως από το «All I want for Christmas is you»

Frank Trapper via Getty Images

Η Μαράια Κάρεϊ, που έχει ανακηρυχθεί «Βασίλισσα των Χριστουγέννων», πάντα καταφέρνει να βάλει τους θαυμαστές της στο εορταστικό πνεύμα με το σινγκλ του 1994, το «All I Want for Christmas Is You». Προκειται για μια παγκόσμια επιτυχία, που έχει σκαρφαλώσει στην κορυφή των τσαρτ και έχει σπάσει πάρα πολλά ρεκόρ όλα αυτά τα χρόνια, γεγονός που το καθιστά το τραγούδι των διακοπών με τις περισσότερες πωλήσεις από γυναίκα καλλιτέχνη και ένα από τα σινγκλ με τις περισσότερες πωλήσεις στην ιστορία της μουσικής.

Το ερώτημα ωστόσο παραμένει: Πόσα κερδίζει η Μαράια Κάρεϊ από το «All I Want for Christmas Is You» κάθε χρόνο; Η απάντηση σοκάρει.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του The Economist, το «All I Want for Christmas Is You» φέρνει στην Μαράια Κάρεϊ περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, αν και η New York Post ανέφερε ότι το ποσό μπορεί να αγγίζει ακόμα και τα 3 εκατομμύρια.