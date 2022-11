ΔΙΕΘΝΕΣ Είναι επίσημο: Η Μαράια Κάρεϊ δεν είναι η "βασίλισσα των Χριστουγέννων"

Η αίτηση της τραγουδίστριας του "All I Want for Christmas Is You" να κατοχυρώσει νομικά τον τίτλο απορρίφθηκε.