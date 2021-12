Το playlist των Χριστουγέννων δεν έχει μόνο Μαράια Κάρεϊ

Για το τελευταίο της, «Fall in Love at Christmas», συνεργάστηκε με τους Καλίντ και Κιρκ Φράνκλιν:

Ένα από τα πιο ασυνήθιστα κομμάτια της σεζόν είναι το “Come Some Christmas Eve (Or Halloween)” από τους Tall Poppy Syndrome, ένα συγκρότημα με τον κιθαρίστα των Bee Gees, Βινς Μελούνι και τον ντράμερ των Blondie, Κλεμ Μπουρκ. Στο συγκρότημα συμμετέχουν επίσης ο κιθαρίστας Τζόναθαν Λία, ο μπασίστας Αλεκ Παλάο και ο Πολ Κοπφ στα φωνητικά.

Ο καλλιτέχνης Μπράισον Τάιλερ λέει ότι απλώς θέλει να χρωματίσει την χριστουγεννιάτικη playlist μας με την εκτεταμένη λίστα, «A Different Christmas». Περιλαμβάνει το κομμάτι «lonely Christmas» με τους Τζάστιν Μπίμπερ και Που Μπέαρ.

Η Νόρα Τζόουνς κυκλοφόρησε το πρώτο της χριστουγεννιάτικο άλμπουμ με την αναγνωρίσιμη φωνή της σε ένα μείγμα από κλασικές μελωδίες και πρωτότυπα κομμάτια, συμπεριλαμβανομένου του νέου τραγουδιού «You’re Not Alone».

Επίσης κυκλοφόρησε και αυτό το συναρπαστικό κομμάτι που μοιάζει με Ramones, το “Cocktails and Candy Canes” του Geoff Palmer:

Το βρετανικό indie συγκρότημα The Lathums κυκλοφόρησε την σκοτεινή όψη των Χριστουγέννων με το τραφούδι “Krampus”, με αισιόδοξη μουσική αλλά και μερικούς αρκετά δυσοίωνους στίχους:

Η Τέιλορ Σουίφτ κυκλοφόρησε μια νέα εκδοχή της εορταστικής επιτυχίας της το 2019 «Christmas Tree Farm», το νέο, “Christmas Tree Farm (Old Timey Version),” το οποίο ηχογραφήθηκε με μια ορχήστρα στα Abbey Road Studios του Λονδίνου για την Amazon Music.

Η Βρετανίδα τραγουδίστρια Λεόνα Λούις έλαβε κάποια βοήθεια από τον Ne-Yo για το νέο της κομμάτι «Kiss Me It’s Christmas». Είναι ένα από τα δύο νέα τραγούδια στην επανέκδοση του εορταστικού της άλμπουμ του 2013, “Christmas, with Love” - που τώρα ονομάζεται “Christmas, with Love Always”.