Μη μου άπτου: Το 3o Athens Fashion Film Festival ένα χρόνο μετά το πρώτο καταγεγραμμένο κρούσμα

Ερχεται online από Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου ως Δευτέρα 1 Μαρτίου, με τίτλο «Touch me, not - Μη μου άπτου», τίτλος που παραπέμπει στη συμπλήρωση ακριβώς ενός έτους από το πρώτο καταγεγραμμένο εγχώριο κρούσμα κορονοϊού στην χώρα.

Πρόγραμμα Ανοιχτών Διαδικτυακών Συζητήσεων

Τα ειδικά αφιερώματα του 3ου AFFF είναι τα εξής: Touch me, not - Μη μου άπτου, Seven Women - Seven Men, Design in Film, Curiosity killed the cat-walk και Biographies.