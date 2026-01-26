Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τα αίτια της φονικής έκρηξης και της μεγάλης πυρκαγιάς που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο πέντε εργαζομένων.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, κλιμάκιο της ΔΑΕΕ βρίσκεται στον χώρο της τραγωδίας, πραγματοποιώντας αυτοψία και λαμβάνοντας καταθέσεις από εργαζόμενους που κατάφεραν να σωθούν. Στόχος των αρχών είναι να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό τα γεγονότα και να διαπιστώσουν τι ακριβώς προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη, που ακολούθησε εκτεταμένη φωτιά στις εγκαταστάσεις.

Advertisement

Advertisement

Στο επίκεντρο οι φούρνοι και οι δεξαμενές προπανίου

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε στο Live News ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής εξετάζουν ενδελεχώς τη λειτουργία των φούρνων του εργοστασίου. Έξω από τον χώρο υπήρχαν τέσσερις δεξαμενές προπανίου, χωρητικότητας εννέα κυβικών μέτρων η καθεμία, οι οποίες τροφοδοτούσαν μέσω σωληνώσεων τη μονάδα παραγωγής.

Όπως διαπιστώθηκε, οι δεξαμενές δεν εξερράγησαν, γεγονός που οδηγεί τις έρευνες στο συμπέρασμα ότι η έκρηξη σημειώθηκε εντός του κτιρίου. Ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζονται είναι η διαρροή προπανίου, ενός ιδιαίτερα εύφλεκτου και εκρηκτικού αερίου, το οποίο είναι άχρωμο, άγευστο και άοσμο, γεγονός που καθιστά δύσκολη την έγκαιρη ανίχνευσή του.

Το ενδεχόμενο της σκόνης αλευριού και άλλων υλικών

Παράλληλα, οι ερευνητές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η έκρηξη να προκλήθηκε από νέφος σκόνης αλευριού. Η σκόνη αλευριού, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, μπορεί να δημιουργήσει εκρηκτικό μείγμα, όπως έχει αποδειχθεί και από αντίστοιχα περιστατικά στο παρελθόν. Το 1981 στη Μεγάλη Βρετανία σημειώθηκε έκρηξη σε αλευροβιομηχανία με σοβαρούς τραυματισμούς, ενώ το 2015 τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε έκρηξη αλευρόμυλου, επίσης στη Βρετανία.

Ανάλογα επικίνδυνη θεωρείται και η σκόνη ζάχαρης. Το 2008, έκρηξη σε εργοστάσιο ζάχαρης στις Ηνωμένες Πολιτείες στοίχισε τη ζωή σε 14 εργαζόμενους, με τα αίτια να αποδίδονται σε παρόμοιο φαινόμενο.

Τι προβληματίζει τις αρχές

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί στους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής το γεγονός ότι κανένας από τους μάρτυρες δεν ανέφερε ότι αντιλήφθηκε κάποια έντονη οσμή πριν από την έκρηξη. Το στοιχείο αυτό αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνέβαλε στο τραγικό συμβάν και κάποια άλλη χημική αιτία, πέραν του προπανίου ή της σκόνης.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης έχουν οριστεί πραγματογνώμονες από την Αθήνα – ηλεκτρολόγος, χημικός και πυροτεχνουργός – οι οποίοι θα εξετάσουν εξονυχιστικά τον χώρο και θα καταθέσουν τα πορίσματά τους. Οι έρευνες διεξάγονται σε στενή συνεργασία με τον αρμόδιο εισαγγελέα, που βρίσκεται από νωρίς στο σημείο και παρακολουθεί τη διαδικασία.

Οι απαντήσεις για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της αυτοψίας και των καταθέσεων, σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και έχει ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση για την ασφάλεια στους χώρους εργασίας.