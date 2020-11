Μελωδίες που ενώνουν σε καιρό πολλαπλών και αφόρητων διαχωρισμών

Τον Μάρτιο του 2005 η Ελένη Καραϊνδρου παρουσίασε επί τρεις ημέρες στο Μέγαρο Μουσικής μιαν όχι συναυλία αλλά παράσταση καθώς τα θεατρικά και άλλα μη μουσικά στοιχεί της ήταν πολλά. Από μουσικής πλευράς κορμός αυτής της παράστασης ήταν το soundtrack της για «Το Λιβάδι Που Δακρύζει» που είχε προβληθεί/κυκλοφορήσει την προηγούμενη χρονιά. Το συνδύασε όμως και με την μουσική της για την παράσταση του Απλού Θεάτρου της τραγωδίας το Ευρυπίδη «Τρωάδες» και εκτενή αποσπάσματα από την μουσική της για το «Μία Αιωνιότητα Και Μία Μέρα» και επιλεγμένα θέματα από τις προηγούμενες ταινίες στις οποίες είχε συνεργαστεί με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο. Με βάση το θέμα του «Το Λιβάδι Που Δακρύζει» που ήταν η «κεντρική ιδέα» της παράστασης και με έμπνευση από έναν στίχο από τις «Τρωάδες» της έδωσε τον τίτλο «Η Ελεγεία Του Ξεριζωμού» (ή «Elegy Of The Uprooting» στην αγγλική εκδοχή του, όπως ήταν ο τίτλος του δίσκου με την ηχογράφηση της παράστασης που κυκλοφόρησε ένα χρόνο αργότερα). Μια ελεγεία λοιπόν για την βίαιη απομάκρυνση από την γενέθλια, την πατρώα γη...Ηδη όμως από τότε που παρακολούθησα την παράσταση άρχισα να σχηματίζω μιαν άποψη που εδραιώθηκε και έγινε βεβαιότητα με μερικές ακροάσεις του CD τα επόμενα χρόνια.

Κατά τη γνώμη μου δηλαδή ο φυσικός/τοπικός ξεριζωμός είναι μόνον ένα επίπεδο αυτού του έργου, αφού ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζουμε πλέον την συγκεκριμένη παράσταση. Πιθανόν δίχως να το συνειδητοποιεί καν, τουλάχιστον για αρκετό καιρό μετά την πραγματοποίηση της παράστασης, θέμα της δημιουργού ήταν επίσης κι αρκετοί άλλοι και διαφορετικοί μεταξύ τους «ξεριζωμοί», η απώλεια – φυσική και μη – ανθρώπων αλλά ακόμα και καταστάσεων και συναισθημάτων μα και οι ανάλογες απώλειες (ή ακόμα και ματαιώσεις και διαψεύσεις) άλλων, δικών μας ανθρώπων και τελικά με όλες αυτές τις μεγαλύτερες ή μικρότερες απώλειες υπό μιαν έννοα να συντείνουν, να συγκλίνον και, παράδοξα ίσως, να συναποτελούν μία και μοναδική, την χειρότερη και πλέον οδυνηρή, την λιγότερο ή περισσότερο βίαιη απομάκρυνση από τον ίδιο τον εαυτό μας, την πλήρη σε ορισμένες περιπτώσεις αποξένωση μας από τον άνθρωπο που ήμασταν ή ακόμα και θα μπορούσαμε να είχαμε γίνει. Ο πόνος που προκαλεί αυτός ο «ξεριζωμός» είναι βαθύς και ανείπωτος και προκαλεί στον άνθρωπο μια πάρα πολύ έντονη επιθυμία, έναν πόθο μάλλον που ισχυρότερος το μπορεί ίσως να είναι μόνον ο ερωτικός για έναν άλλο άνθρωπο, το να ξαναβρεί αυτόν, τον αληθινό εαυτό του ή να γίνει επιτέλους εκείνος. Για αυτή λοιπόν τη κεφαλαιώδη απώλεια και αντίστοιχα τον ασυγκράτητο πόθο να αναπληρωθεί είναι που επί της ουσίας έγραψε η Καραϊνδρου την Ελεγεία της.

Ποια είναι όμως η διαφορά της ελεγείας και του θρήνου; Ο θρήνος, όπως προανέφερα, δεν είναι παρά μόνον ένα «μοιρολόι» που εκφράζει το πένθος ενώ η ελεγεία έχει και μιαν επιπλέον υμνητική διάσταση. Η εν λόγω ελεγεία είναι ένας βουβός, ίσως και πληγωμένος, δοξαστικός παιάνας για την αδάμαστη ψυχική δύναμη του ανθρώπου να ξανασηκώνεται όρθιος ακόμα και όταν γύρω του δεν έχουν απομείνει παρά μόνο συντρίμμια, σε κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις ακόμα και να ανυψώνεται πάνω από αυτά και να αρχίζει να βαδίζει ξανά – ή να πετάει, με την μεταφορική έννοια της λέξης – με το βλέμμα του προσηλωμένο σε κάτι που αρχικά δεν φαίνεται όμως σιγά – σιγά παύει να είναι αόρατο και αποκτά σχήμα και το όνομα ελπίδα.

Είναι αυτό ακριβώς το στοιχείο, το ότι τολμά να αναμετράται διαρκώς με ένα από τα πλέον έμφυτα προβλήματα της ανθρώπινης υπόστασης και να προτείνει το - κατά την ίδια πάντα – «αντίδοτο» σε αυτό, που καθιστά το σύνολο του έργου της Καραϊνδρου και βέβαια και το πολύ σημαντικό, ποσοτικά αλλά και ποιοτικά, κινηματογραφικό μέρος του τόσο βαθιά και απόλυτα ουμανιστικό όσο ελάχιστων άλλων ομότεχνων της από την Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Το ότι δεν προσφέρει μόνον υψηλοτάτου επιπέδου αισθητική απόλαυση αλλά επίσης παραμυθεί, ό,τι περισσότερο και ανώτερο μπορεί να επιτύχει οποιοσδήποτε/αδήποτε δημιουργός. Πώς το κατορθώνει; Με έναν απλούστατο και ίσως τον μοναδικό τρόπο, εστιάζοντας σε όλες τις διαστάσεις του έργου της, την φόρμα, το περιεχόμενο αλλά ακόμα και τα μέσα (όργανα) που χρησιμοποιεί και ολοένα αυξάνει, στα πάρα πολλά που φέρνουν εγγύτερα και εντέλει ενώνουν τους ανθρώπους από τα πολύ λιγότερα μεν αλλά τόσο άσχημα και δυσμενή τα οποία δυστυχώς τους χωρίζουν.

Αν λοιπόν επί τόσα χρόνια οφείλουμε στην Ελένη Καραϊνδρου ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την αισθητική τέρψη που μας χαρίζει στη συγκεκριμένη συγκυρία στην οποία αυτά που χωρίζουν τος ανθρώπους έχουν αρχίσει να γίνονται ακόμα πιο έντονα και ισχυρά, τόσο στη χώρα μας (ας θυμηθούμε μόνον όσα συνέβησαν και ειπώθηκαν στο τέλος της δίκης της Χρυσής Αυγής) αλλά και διεθνώς (η πανδημία πο επιβάλλει την φυσική απόσταση μας από τους άλλους καθώς είναι από τπυς κυριότερους τρόπους προφύλαξης από αυτήν) δεν θα διστάσω να πω ότι στους/στις λίγους/ες εκλεκτούς/ές δημιουργούς όπως εκείνη που προσφέρουν βάλσαμο στην ψυχή μας και ταυτόχρονα μας κάνουν να προσεγγίζουμε ενάντια στους όποιους παράγοντες μας απομακρύνουν πρέπει να είμαστε ακόμα και ευγνώμονες! Το μόνο που έχω να προσθέσω είναι ότι ένας πολύ σοβαρός επιπλέον λόγος που, όπως όλοι και όλες, ανυπομονώ ο κορωνοϊός να αρχίσει να ελέγχεται, έστω σε κάποιο βαθμό, και να επιστρέψουμε σε μια σχετική κανονικότητα όσον αφορά στα πάντα, άρα και στις κινηματογραφικές προβολές, είναι για να μπορέσω να ακούσω επιτέλους την μουσική που έγραψε για την νέα ταινία του σπουδαίου Αμερικανού σκηνοθέτη Τέρενς Μάλικ «The Way Of The Wind».