Τι συμβαίνει με τα drones της Τουρκίας: Τα σχέδια της Άγκυρας για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Ο Σάμιουελ Μπέντετ είναι σύμβουλος (Russia Studies) στο Center for Naval Analyses (ΗΠΑ), και μεταξύ άλλων, η έρευνά του εστιάζει ιδιαίτερα σε θέματα τεχνολογικών εξελίξεων, περιλαμβανομένων μη επανδρωμένων και αυτόνομων στρατιωτικών συστημάτων, τεχνητής νοημοσύνης κ.α. Αν και η δουλειά του επικεντρώνεται στη Ρωσία, είναι παρατηρητής των ευρύτερων εξελίξεων στον κλάδο, και αναλύσεις και σχόλιά του έχουν εμφανιστεί σε αρκετές διεθνείς εκδόσεις και ΜΜΕ- μάλιστα πρόσφατα μίλησε στο Insider για το θέμα της «εξαφάνισης» των τουρκικών Bayraktar από τα πεδία μάχης στην Ουκρανία. Μεταξύ άλλων, έχει εργαστεί στο National Defense University πάνω σε θέματα αναδυόμενων τεχνολογιών, ενώ έχει δουλέψει και για το Κογκρέσο των ΗΠΑ, πάντα σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, άμυνας, ασφαλείας κ.α. Επίσης είναι adjunct senior fellow στο Center for a New American Security και επίτιμος «mad scientist» στη Mad Scientist Initiative της US Army Training and Doctrine Command- όπως και ειδικός σε θέματα ρωσικής στρατιωτικής αυτονομίας και τεχνητής νοημοσύνης για το Defense Systems Information Analysis Center του Πενταγώνου των ΗΠΑ.