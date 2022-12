Τα αληθινά μαθήματα για κάθε στρατό από τον πόλεμο στην Ουκρανία: Μύθοι και πραγματικότητα

Τα μαθήματα αυτά εξετάζονται στο πλαίσιο εκτενούς αναφοράς του Royal United Services Institute (RUSI), think tank στο Λονδίνο - και σε πολλές περιπτώσεις οδηγούν σε αναθεώρηση αντιλήψεων σε πολλά θέματα- όπως για παράδειγμα ο ρόλος των τουρκικών drones Bayraktar TB2, αυτό που πολλοί εξέλαβαν ως «αποτυχία» των αρμάτων μάχης , ο ρόλος των δυτικών αντιαρματικών όπλων κλπ. Οι ερευνητές- μεταξύ των οποίων ένας Ουκρανός υποστράτηγος ε.α. και αναλυτές του RUSI- παρουσιάζουν μια εικόνα η οποία φαίνεται αρκετά πιο πολύπλοκη και διαφορετική από αυτήν που φάνηκε στα ΜΜΕ και στα κοινωνικά δίκτυα ως μια γενικότερη αποτυχία/ αναποτελεσματικότητα των ρωσικών δυνάμεων απέναντι σε μια «ευέλικτη» ουκρανική άμυνα- ειδικά ως προς την επίθεση εναντίον του Κιέβου στις αρχές της εισβολής.

Όπως υπογραμμίζεται στην έρευνα, η οποία τιτλοφορείται «Preliminary Lessons in Conventional Warfighting from Russia’s Invasion of Ukraine: February-July 2022» (προκαταρκτικά μαθήματα στον τρόπο διεξαγωγής συμβατικού πολέμου από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία: Φεβρουάριος- Ιούλιος 2022), πολλά συμπεράσματα τα οποία φάνηκαν να εξάγονται δημόσια ήταν αποτελέσματα έλλειψης επαρκών δεδομένων ή πληροφόρησης ως προς τους ουκρανικούς επιχειρησιακούς σχεδιασμούς και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Το εν λόγω report αντλεί στοιχεία με βάση επιχειρησιακά δεδομένα που συγκέντρωσε το ουκρανικό γενικό επιτελείο κατά την περίοδο Φεβρουαρίου- Ιουλίου 2022- και υπογραμμίζεται πως, με βάση τα σημερινά δεδομένα και τις απαιτήσεις για επιχειρησιακή ασφάλεια, υπάρχουν και πάλι ελλείψεις.