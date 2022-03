Ο πτέραρχος ε.α. «Hawk» Καρλάιλ εξηγεί τον αεροπορικό πόλεμο στην Ουκρανία

Τα γεγονότα όμως εξελίχθηκαν διαφορετικά: Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, το σφυροκόπημα των ουκρανικών πόλεων από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζεται, ωστόσο οι ουρανοί πάνω από την Ουκρανία παραμένουν διαφιλονικούμενοι. Τα ουκρανικά αεροπλάνα και οι πιλότοι τους παραμένουν στη μάχη, παρά τις όποιες απώλειες έχουν υποστεί, ενώ η ρωσική πολεμική αεροπορία φαίνεται να μη συμμετέχει πολύ- ή τουλάχιστον, όσο αναμενόταν- στις πολεμικές επιχειρήσεις. Σε ανάλυση του βρετανικού think tank RUSI (Royal United Services Institute) που τιτλοφορείται «Η μυστηριώδης υπόθεση της αγνοούμενης ρωσικής πολεμικής αεροπορίας» (The Mysterous Case of the Missing Russian Air Force) αναφέρεται πως τα 300 περίπου σύγχρονα πολεμικά αεροσκάφη που είχε/ έχει η Ρωσία κοντά στη βόρεια, ανατολική και νότια Ουκρανία σε μεγάλο βαθμό έμειναν στις βάσεις τους κατά τις πρώτες τέσσερις ημέρες των μαχών, επιτρέποντας στην ουκρανική αεροπορία να διεξάγει τις δικές της επιχειρήσεις, χτυπώντας ρωσικές χερσαίες δυνάμεις, αναχαιτίζοντας εχθρικά ελικόπτερα, προστατεύοντας εναέριες ζώνες κ.α- συμβάλλοντας σε σημαντικό βαθμό και στο να παραμένει ψηλά το ηθικό των Ουκρανών στρατιωτών και πολιτών οι οποίοι βλέπουν στους ουρανούς τους ουκρανικά φτερά (χαρακτηριστικό αυτού είναι ο «θρύλος» του «Φαντάσματος του Κιέβου»).