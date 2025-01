Μια νύχτα με τον Βαν Γκογκ στη National Gallery του Λονδίνου

SOPA Images via Getty Images

Ανοιχτή ένα ολόκληρο 24ωρο θα παραμείνει η έκθεση της National Gallery του Λονδίνου «Van Gogh: Poets and Lovers» το τελευταίο Σαββατοκύριακο λειτουργίας της, στις 17-18 Ιανουαρίου.

Είναι η δεύτερη φορά στην ιστορία της που η Εθνική Πινακοθήκη της βρετανικής πρωτεύουσας παραμένει ανοιχτή για μία νύχτα -η πρώτη ήταν στην έκθεση «Leonardo da Vinci: Painter at the Court of Milan το 2012.