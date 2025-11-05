«Σε αντίθεση με την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Μέλανι Τραμπ, η σύζυγος του νέου Δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι δεν θα μετέχει ενεργά στην ηγεσία της πόλης» αναφέρει χαρακτηριστικά το Newsweek, αναφερόμενο στην νέα Πρώτη Κυρία της πόλης.

Άλλωστε, η 28χρονη καλλιτέχνης Ράμα Ντουβάτζι δεν βρέθηκε δίπλα στον σύζυγό της στη διάρκεια της προεκλογικής του καμπάνιας παρά μόνο όταν χέρι χέρι πήγαν μαζί στο εκλογικό κέντρο στο Κουίνς για να ψηφίσουν.

Advertisement

Advertisement

Mashallah, they both look so graceful, elegant, and classy ..



Elected Mayor Zohran and his wife Rama Duwaji at the polling booth for voting. Honestly, since Imran Khan and Jemima, this is the first couple I’ve really liked.#zohranfornyc #Mayor pic.twitter.com/Mi6DmgiVkS — Mustafa (@mustafaaleem) November 5, 2025

Η 28χρονη κεραμίστρια και εικονογράφος, την οποία οι Νew York Times αναφέρουν ως «την καλλιτέχνη που πολεμά τον Αμερικανικό ιμπεριλιαλισμό» είναι μια γνήσια εκπρόσωπος της γενιάς της, με ενεργό πολιτικό λόγο μέσα από την τέχνης της. Σε πολλές από τις φωτογραφίες που έχει ανεβάσει στο Instagram, απεικονίζει γυναίκες της Μέσης Ανατολής και κάει συχνές αναφορές στην Παλαιστίνη ενώ δεν κρύβει την μουσουλμανική της πίστη.

Με καταγωγή από τη Συρία, η Ντουβάτζι, γεννήθηκε στο Χιούστον του Τέξας όπου έζησε με την οικογένειά της έως τα 9 της χρόνια όταν μετακόμισαν στο Ντουμπάι. Σύμφωνα με το CNN, παρακολούθησε για λίγο το τμήμα Καλών Τεχνών του Virginia Commonwealth University στο Κατάρ, προτού επιστρέψει στο Ρίτσμοντ για να ολοκληρώσει το πτυχίο της. Αργότερα, απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στις εικαστικές τέχνες, με εξειδίκευση στην εικονογράφηση ως «οπτικό δοκίμιο» από το School of Visual Arts στη Νέα Υόρκη.

Οι εικονογραφήσεις της έχουν δημοσιευθεί στα The Cut, BBC, Vogue και The New Yorker. Αν και η δουλειά της είναι κυρίως σε ψηφιακά μέσα, η ίδια δηλώνει κεραμίστρια. Πολλά μάλιστα από τα έργα της στέλνουν πολύ έντονα μηνύματα όπως η κριτική απέναντι στο Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα.

«Αυτές τις μέρες επικεντρώνομαι στη δημιουργία τέχνης που σχετίζεται με τις εμπειρίες μου, με όσα με ενδιαφέρουν, και με την κοινότητα που διαμορφώνεται μέσα από τις συζητήσεις για τη δουλειά μου -τόσο διαδικτυακά όσο και από κοντά- κι αυτό συμβαίνει με φυσικό τρόπο», δήλωσε η Ντουβάτζι στο περιοδικό YUNG τον Απρίλιο. «Δημιουργώ τη δουλειά μου για ανθρώπους που νοιάζονται για όσα νοιάζομαι κι εγώ».

Η συνάντηση σε πλατφόρμα γνωριμιών

Η Ντουβάτζι και ο Μαμντάνι γνωρίστηκαν το 2021 μέσω της εφαρμογής γνωριμιών Hinge. Τότε εκείνος είχε μόλις εκλεγεί στη βουλή της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, κάτι που όμως δεν γνώριζε η η Ντουβάτζι.

Advertisement

Στο πρώτο τους ραντεβού πήγαν για γεύμα στο Qahwah House, ένα καφέ στο Μπρούκλιν, με ΄’εντονες επιρροές από την Υεμένη. Στο δεύτερο ραντεβού, ο Μαμντάνι της έκανε μια βόλτα στην εκλογική του περιφέρεια, στην Αστόρια του Κουίνς καθώς εκείνη έμενε στο Μπρούκλιν.

Τα επόμενα δύο χρόνια ήταν αρκετά για να καταλάβουν ότι οι ζωές τους θα είναι πλέον μαζί. Αρραβωνιάστηκαν στο Ντουμπάι το 2024 και λίγες ημέρες μετά ο Μαμντάνι ξεκίνησε την προεκλογική του εκστρατεία για τη δημαρχία. Τον Φεβρουάριο του 2025 έκαναν πολιτικό γάμος στο δημαρχείο του Κάτω Μανχάταν. όπου πήγαν με το μετρό.

«Ήξερα εδώ και χρόνια ότι θα παντρευόταν τη Ράμα, και ήμουν εκεί, στο γραφείο του ληξίαρχου της πόλης, όταν συνέβη», έγραψε η φωτογράφος Μακ Κέρντι, που τεράβηξε της φωτογραφίες του γάμου αλλά και της προεκλογικής του εκστρατείας, σε ανάρτησή της στις 20 Μαΐου στην ιστοσελίδα της.

Advertisement

«Οι τρεις μας πήραμε το μετρό από την Αστόρια προς το Δημαρχείο, μια βροχερή μέρα πριν από μερικούς μήνες, και είχα την ευκαιρία να γιορτάσω μαζί με δύο από τους αγαπημένους μου ανθρώπους το γεγονός ότι επισημοποίησαν τη σχέση τους» έγραψε η φωτογράφος.

Όμως, ο γάμος τους μπήκε στο στόχαστρο της New York Post, η οποία δεν στήριζε προεκλογικά τον Μαμντάνι, η οποία σε πρωτοσέλιδό της έγραψε: «Ο σοσιαλιστής υποψήφιος δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι παντρεύτηκε κρυφά σε εξωτικό γάμο στο Ντουμπάι, δείτε τις φωτογραφίες». Ο ίδιος απάντησε δημοσιεύοντας στο Instagram τις φωτογραφίες από τον πολιτικό τους γάμο.

Who is Rama Duwaji? Wife of NYC mayoral candidate Zohran Mamdani he met on Hinge https://t.co/fEYr2ZBuWc pic.twitter.com/0T3TQk391K Advertisement June 26, 2025



Αν και η Ντουβάτζι έμεινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του συζύγου της, τον βοήθησε σιωπηλά καθώς είναι αυτή που έφτιαξε το ιδιαίτερο logo και τη γραμματοσειρά της καμπάνιας του, με τον χαρακτηριστικό συνδυασμό χρωμάτων. Το πορτοκαλοκίτρινο του Metrocard, το μπλε των New York Mets για τις σκιές και τα φόντα και κόκκινο της πυροσβεστικής ενώ η γραμματοσειρά, παραπέμπει σε μια εποχή με τις έντονα κίτρινες ταμπέλες των bodega που καλούσαν τους περαστικούς.

Το ζευγάρι, αν και δεν έχει αποκτήσει ακόμη παιδιά έχει πολλές φορές ερωτηθεί δημοσίως εάν σκοπεύει να αποκτήσει, με τον Μαμντάνι να απαντά «νοιώθω σαν να μιλάω με τη μητέρα μου».

Advertisement

Advertisement