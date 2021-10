«Minamata», μία αληθινή ιστορία, «Venom 2» και ακόμη έξι ταινίες πρώτης προβολής

Όταν ο Γιουτζίν Σμιθ και η Αϊλίν Μιόκο Σμιθ δημοσίευσαν τις φωτογραφίες τους το 1975, το βιβλίο τους είχε τον τίτλο «Minamata: A Warning to the World». Οι δημιουργοί ελπίζουν η ταινία τους να έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Όπως εξηγεί ο Λέβιτας,«η ιστορία που αφηγείται η ταινία βοήθησε στη γέννηση του σύγχρονου περιβαλλοντικού κινήματος. Όμως, τέτοια ζητήματα συνεχίζουν να συμβαίνουν. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου οι προστασίες μας ανακαλούνται διαρκώς. Είμαστε και πάλι σε μια τραγική κατάσταση όσον αφορά το περιβάλλον-ίσως ηταινία βοηθήσει, όπως βοήθησαν τότε οι φωτογραφίες του Γιουτζίν. Είναι μια ιστορία ελπίδας και αγάπης, μια ιστορία για τη δύναμη του ανθρώπινου πνεύματος. Θέλω να εμπνεύσει τους θεατές, να αγγίξει την καρδιά και το μυαλό τους».

Όμως, μια φωτογραφία, την οποία ο Γιουτζίν έβγαλε τον Δεκέμβριο του 1971, ήταν εκείνη που είχε τη μεγαλύτερη επίδραση όλων: η συγκλονιστική φωτογραφία με τίτλο «Tomoko in her Bath», η οποία απεικονίζει μία γυναίκανα πλένει τρυφερά το σώμα της ασθενούς κόρης της.

Η ταινία «Venom: Let There Be Carnage» σε σκηνοθεσία Άντι Σέρκις, ξεπέρασε σε εισπράξεις τα 90,1 εκατ. δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο κυκλοφορίας της στις αμερικανικές αίθουσες, καταγράφοντας νέο πανδημικό ρεκόρ.

Ο δημοσιογράφος Έντι Μπροκ προσπαθεί να συνηθίσει τη ζωή με το συμβιωτή του Venom. Σε μία προσπάθεια να αναγεννήσει την καριιέρα του, καλείται να πάρει τη σημαντικότερη συνέντευξη της καριέρας του, με τον κατά συρροή δολοφόνο και θανατοποινίτη Κλίτους Κάσαντι, που ενσαρκώνει ο Γούντι Χάρελσον, στον οποίο εισχωρεί ένας άλλος συμβιωτής, ο Carnage, δίνοντάς του επίσης υπεράνθρωπες δυνάμεις.

Παίζουν Τομ Χάρντι, Μισέλ Γουίλιαμς, Ναόμι Χάρις, Γούντι Χάρελσον.