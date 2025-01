Μπλέικ Λάιβλι: Νέα αγωγή κατά του Μπαλντόνι για παρενόχληση και συκοφαντική εκστρατεία

via Associated Press

Μετά την υποβολή νομικής καταγγελίας στο Τμήμα Πολιτικών Δικαιωμάτων της Καλιφόρνια, η Μπλέικ Λάιβλι μήνυσε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς τον σκηνοθέτη του «It Ends With Us», Τζάστιν Μπαλντόνι, και αρκετούς άλλους που συνδέονται με την ταινία, ισχυριζόμενη ότι την παρενόχλησαν και ότι έγινε συντονισμένη εκστρατεία για να προσβάλουν τη φήμη της επειδή μίλησε για τη μεταχείρισή της στο πλατό.

Η ομοσπονδιακή αγωγή κατατέθηκε στη Νέα Υόρκη λίγες ώρες αφότου ο Μπαλντόνι και πολλοί από τους άλλους εναγόμενους στην αγωγή της Λάιβλι μήνυσαν τους New York Times για συκοφαντική δυσφήμιση για την ιστορία τους σχετικά με τους ισχυρισμούς της, λέγοντας ότι η εφημερίδα και η σταρ ήταν αυτοί που διεξήγαγαν μια συντονισμένη εκστρατεία δυσφήμισης.

Οι αγωγές αποτελούν σημαντικές εξελίξεις σε μια ιστορία που αναδύεται από την ταινία «It Ends With Us» που έχει ήδη πυροδοτήσει συζητήσεις για τη μεταχείριση των γυναικών ηθοποιών τόσο στα γυρίσματα όσο και στα μέσα ενημέρωσης.

Η αγωγή της Λάιβλι κατατέθηκε την ίδια ημέρα με την αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση που κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες από τον Μπράιαν Φρίντμαν και άλλους εναντίον των New York Times, ζητώντας τουλάχιστον 250 εκατομμύρια δολάρια. Οι NYT στάθηκαν στο ρεπορτάζ τους και δήλωσαν ότι σκοπεύουν να «υπερασπιστούν σθεναρά» την αγωγή.

Άλλοι που είναι εναγόμενοι στην αγωγή της Μπλέικ Λάιβλι και ενάγοντες στην αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση είναι η Wayfarer, και η ειδικός σε θέματα επικοινωνίας κρίσεων Μελίσα Νάθαν, το γραπτό μήνυμα της οποίας αναφέρθηκε στον τίτλο του άρθρου των Times της 21ης Δεκεμβρίου: «‘We Can Bury Anyone’: Inside a Hollywood Smear Machine».

Το ρομαντικό δράμα It Ends With Us, διασκευή του μπεστ σέλερ της Κολίν Χούβερ του 2016, κυκλοφόρησε τον Αύγουστο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες του box office με ντεμπούτο 50 εκατομμυρίων δολαρίων. Αλλά η κυκλοφορία της ταινίας επισκιάστηκε από εικασίες σχετικά με τις διαφωνίες μεταξύ της Λάιβλι και του Μπαλντόνι. Ο Μπαλντόνι έμεινε σε δεύτερη μοίρα στην προώθηση της ταινίας, ενώ η Μπλέικ Λάιβλι βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής μαζί με τον Ράιαν Ρέινολτς, εκέινος για το «Deadpool & Wolverine».