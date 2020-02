Νέα τουρκική πρόκληση με Navtex για στρατιωτικές ασκήσεις ανατολικά της Κρήτης

Σε νέα πρόκληση προβαίνει η Άγκυρα, με Navtex για στρατιωτικές ασκήσεις στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Κρήτης.

Οι ασκήσεις προορίζονται να λάβουν χώρα στις 11, τις 14 και τις 25 Φεβρουαρίου, για διάστημα τεσσάρων ωρών.

Αναλυτικότερα τα στοιχεία της άσκησης:

TURNHOS N/W : 0239/20

MEDITERRANEAN SEA

1.NAVWARN HA77-76/20 TRANSMITTED BY UNAUTHORISED STATION, RETRANSMITTED BY ANTALYA NAVTEX STATION FOR MARINERS’ SAFETY.

2.MILITARY EXERCISES, ON 11, 14 AND 25 FEB 20 FROM 0600Z TO 1000Z IN AREA BOUNDED BY;

35 30.00 N - 027 40.00 E

35 00.00 N - 027 15.00 E

34 40.00 N - 028 00.00 E

35 20.00 N - 028 20.00 E

CAUTION ADVISED.

3. CANCEL THIS MESSAGE 251100Z FEB 20.