Η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες που την τελευταία ώρα έχει «πέσει» το Χ (Twitter) προκαλώντας προβλήματα σε χιλιάδες χρήστες που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι χρήστες δεν έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα, στη φόρτωση του περιεχομένου και στην αποστολή μηνυμάτων.

Οι χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα είναι η Ελλάδα, η Αγγλία, οι ΗΠΑ, η Κολομβία, το Μεξικό, η Μαλαισία, η Τουρκία και πολλές ακόμα ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση από την εταιρεία.