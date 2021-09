Νύχτες Πρεμιέρας σε 10 αίθουσες και online: Έναρξη με το «A hero», αυλαία με το «Dune»

Επίσης, θα προβληθούν η «Τελευταία Μονομαχία», ένα εντυπωσιακό ιστορικό έπος με τους Άνταμ Ντράιβερ, Ματ Ντέιμον, Μπεν ‘Αφλεκ, σε σκηνοθεσία Ρίντλεϊ Σκοτ, η Αργυρή ‘Αρκτος του Φεστιβάλ Βερολίνου με τίτλο «Ιστορίες της τύχης και της φαντασίας» την οποία υπογράφει ο Ριοσούκε Χαμαγκούτσι, το «The French Dispatch» του Γουές ’Αντερσον, το μυστηριώδες «Earwig» της Λουσίλ Χατζιχαλίλοβιτς, το «Petite Maman» της Σελίν Σιαμά, το «Last Night in Soho» του Εντγκαρ Ράιτ και το «Memoria» του βραβευμένου με Χρυσό Φοίνικα Απιτσατπόνγκ Βερασετάκουν, με πρωταγωνίστρια την Τίλντα Σουίντον.