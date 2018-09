Νέες ταινίες στις αίθουσες την Πέμπτη με... Johnny English και Χοακίν Φοίνιξ

IMDB

Πέντε ταινίες κάνουν πρεμιέρα στις αίθουσες την Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου και η δική μας καρδιά χτυπά στην επιστροφή του Γιώργου Πανουσόπουλου. Ο Ρόουαν Άτκινσον επιστρέφει στον διάσημο κατασκοπικό ρόλο του Johnny English, οι Κέιτ Μπλάνσετ και Τζακ Μπλακ πρωταγωνιστούν στην περιπέτεια φαντασίας «Το Σπίτι με το Ρολόι στον Τοίχο» και η νέα ταινία του Γιώργου Πανουσόπουλου παρουσιάζει στη μεγάλη οθόνη, όμορφες εικόνες από την Ικαρία. Αναλυτικά το πρόγραμμα: Το Σπίτι με το Ρολόι στον Τοίχο (The House with a Clock in Its Walls)

Περιγραφή Ο Λούις, ένα ορφανό αγοράκι, μετακομίζει στο Μίσιγκαν για να ζήσει στο σπίτι του θείου του, Τζόναθαν. Εκεί ανακαλύπτει τον κόσμο της μαγείας, αφού τόσο ο θείος του όσο και η καλύτερή του φίλη, Φλόρενς, είναι μάγοι. Σύντομα, ο μικρός Λούις θα αντιληφθεί πως το σπίτι έχει ένα μεγάλο μυστικό, αφού στους τοίχους του κρύβεται ένα μαγικό ρολόι που έχει τη δύναμη να καταστρέψει τον κόσμο! Θα καταφέρουν να το βρουν και να το σταματήσουν πριν να είναι πολύ αργά; Μια απίθανη ταινία φαντασίας, βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Τζον Μπέλερς, με τον υποψήφιο για δύο Χρυσές Σφαίρες Τζακ Μπλακ και τη βραβευμένη με δύο Όσκαρ Κέιτ Μπλάνσετ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Πρωταγωνιστούν οι: Κέιτ Μπλάνσετ, Τζακ Μπλακ, Κάιλ Μακλαχλαν, Όουεν Βακάρο Σκηνοθεσία: Ιλάι Ροθ Διανομή: Odeon Ο Johnny English ξαναχτυπά (Johnny English Strikes Again)

Περιγραφή Ο ένας και μοναδικός Ρόουαν Άτκινσον επιστρέφει στο ρόλο που όλοι ξέρουμε και αγαπάμε, εκείνου του ατζαμή κατασκόπου Johnny English που, στη φιλότιμη προσπάθειά του να σώσει τον κόσμο, δεν αφήνει τίποτα όρθιο στο πέρασμά του. Αυτήν τη φορά, όταν αποκαλύπτονται οι πραγματικές ταυτότητες όλων των Βρετανών μυστικών πρακτόρων, ο Johnny English αφήνει τη διδασκαλία και αναλαμβάνει να «αποκρυπτογραφήσει» τον ψηφιακό κόσμο με τις άπειρες αναλογικές του γνώσεις και να βρει τους χάκερς! Στο πλευρό του η εντυπωσιακή Όλγκα Κιριλένκο, που προσπαθεί να του βάλει ”φρένο”, αλλά ο οδοστρωτήρας Johnny English δε σταματά να προσφέρει απλόχερα το γέλιο. Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Κερ Πρωταγωνιστούν οι: Εμα Τόμσον, Ρόουαν Άτκινσον, Μπελ Μίλερ, Όλγκα Κιριλένκο Διανομή: UIP Σ′ αυτή τη χώρα κανείς δεν ήξερε να κλαίει

Περιγραφή Τι μαγικό συμβαίνει σε ένα αχαρτογράφητο νησάκι κάπου στο Αιγαίο; Δύο ανυποψίαστοι ξενομερίτες, ένας Γάλλος ευρωβουλευτής (Serge Requet Barville) και μία νεαρή οικονομολόγος (Μαργαρίτα Πανουσοπούλου), φτάνουν με καΐκι στο ειδυλλιακό Αρμενάκι και έρχονται σε επαφή με τον αλλόκοτο τρόπο ζωής και τις ανατρεπτικές ηθικές αξίες των κατοίκων του. Τα λεφτά είναι ντεμοντέ και όχι μόνο… no banks, nο streets, no cars, no rooms to let. Εκεί θα γνωριστούν με τον αλλοπρόσαλλο δάσκαλο (Μπάμπης Χατζηδάκης) και την πληθωρική χήρα του νησιού (Φωτεινή Τσακίρη), θα παραδοθούν στη δίνη του έρωτα και στον σαγηνευτικό αυτόν τόπο, που μπορεί να αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων για πάντα. Σενάριο- Σκηνοθεσία: Γιώργος Πανουσόπουλος Πρωταγωνιστούν οι: Μαργαρίτα Πανουσοπούλου, Μπάμπης Χατζηδάκης, Φωτεινή Τσακίρη, Serge Requet Barville, Γ. Χατζηγιάννης, Βαλέρια Χριστοδουλίδου, Σταύρος Μερμίγκης, Θάνος Πρίτσας και πολλοί Καριώτες και Καριωτίνες Διανομή: Feelgood Entertainment Χάσαμε Το Δρόμο ΣΤΟΠ!

Περιγραφή Ο Μάριο Καβαλάρο μόλις έγινε 50 ετών και η ζωή του είναι μοιρασμένη ανάμεσα στην επιχείρηση που κληρονόμησε από τον πατέρα του και στην ενασχόλησή του με τον λαχανόκηπο που διατηρεί στο μπαλκόνι του σπιτιού του. Όλα αυτά μέχρι που όταν γνωρίζει έναν Σενεγαλέζο, αποφασίζει να κάνει ένα ταξίδι που θα αλλάξει τις αντιλήψεις του για τους «ξένους». Σενάριο-Σκηνοθεσία: Αντόνιο Αλμπανέζε Πρωταγωνιστούν οι: Αντόνιο Αλμανέζε, Αλεξ Φόντζα, Οντ Λεγκαστελουά Διανομή: Rosebud 2.1 / Seven Films Μην ανησυχείς, δεν θα φτάσει μακριά με τα πόδια (Don’t worry he won’t get far on foot)