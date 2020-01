Νέο σεληνιακό έτος στην Κίνα στη «σκιά» του κοροναϊού, με κρούσματα και στην Ευρώπη

SOPA Images via Getty Images

SOPA Images via Getty Images

Παρά τον αποκλεισμό, ο ιός ήδη εξαπλώνεται περαιτέρω. Η πλειονότητα των κρουσμάτων και όλοι οι θάνατοι ήταν στην Κίνα, αλλά ο ιός έχει εντοπιστεί και στην Ταϊλάνδη, το Βιετνάμ, τη Σιγκαπούρη, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, την Ταϊβάν, το Νεπάλ, την Αυστραλία και τις ΗΠΑ. Δεν υπάρχει εμβόλιο ή κάποια ειδική θεραπεία για αυτόν.

Οι αυστραλιανές αρχές ανακοίνωσαν το Σάββατο ότι εντόπισαν το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα του κοροναϊού στην πολιτεία Βικτώρια, με τον ασθενή να νοσηλεύευται σε σταθερή κατάσταση σε ένα προάστιο της Μελβούρνης. Ο Κινέζος υπήκοος, κοντά 50 χρονών, αφίχθη από την Κίνα στις 19 Ιανουαρίου με μια πτήση από την πόλη Κουανγκτσόου, δήλωσε σε δημοσιογράφους η υπουργός Υγείας της Πολιτείας, Τζένι Μικάκος.

Τα US Centers for Disease Control and Prevention ανέφεραν την Παρασκευή πως 63 ασθενείς ήταν υπό διερεύνηση, με δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα, και τα δύο σε άτομα που είχαν ταξιδέψει στη Γουχάν.

Μετά από ενημέρωση στο Κογκρέσο από αξιωματούχους του χώρου της υγείας, ο γερουσιαστής Τζον Μπαράσο, πρώην γιατρός, είπε ότι άνθρωποι στις ΗΠΑ με τον ιό μπορεί να είχαν μολυνθεί πριν από 14 ημέρες στην Κίνα. Αεροδρόμια ανά τον κόσμο αυξάνουν τα μέτρα ελέγχου επιβατών από την Κίνα.

Ο νέος κοροναϊός έχει προκαλέσει ανησυχία επειδή υπάρχουν πολλοί άγνωστοι παράγοντες, όπως το πόσο επικίνδυνος είναι και πόσο εύκολα μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μπορεί να προκαλέσει πνευμονία, η οποία έχει αποδειχτεί θανατηφόρα σε κάποιες περιπτώσεις.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, δυσκολίες στην αναπνοή και βήχα. Οι περισσότεροι θάνατοι ήταν σε άτομα μεγάλης ηλικίας, πολλά εκ των οποίων είχαν ήδη προβλήματα υγείας, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Τα περισσότερα κρούσματα ήταν στη Γουχάν, με τον ιό να θεωρείται πως προήλθε από μια αγορά όπου γινόταν παράνομο εμπόριο άγριων ζώων. Καθώς η Κίνα καταβάλλει προσπάθειες να περιοριστεί η επιδημία, έχει επιβάλει περιορισμούς στις μεταφορές σε 10 πόλεις στην κεντρική επαρχία Χουμπέι, όπου βρίσκεται η Γουχάν.

Ο ΠΟΥ ανέφερε την Πέμπτη πως ήταν πολύ νωρίς για να κηρυχθεί παγκόσμια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο η απόφαση αυτή ίσως αξιολογηθεί εκ νέου τις επόμενες ημέρες, καθώς η κατάσταση εξελίσσεται, είπε ο Άντονι Φάουτσι, των US National Institutes of Health, προσθέτοντας πως είναι ανοιχτό το ερώτημα κατά πόσον η παύση των ταξιδιών θα έχει αποτελέσματα.

Τρεις διεθνείς ερευνητικές ομάδες έχουν αρχίσει να δουλεύουν πάνω σε εμβόλια, ακολουθώντας διαφορετικές προσεγγίσεις, ανέφερε η Coalition for Epidemic Preparedness Innovations.

(με πληροφορίες από Reuters, BBC)