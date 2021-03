Ολες οι νέες ταινίες που θα προβληθούν στο Netflix τον Μάρτιο

Στις αρχές του 2021, το Netflix ανακοίνωσε ότι θα προβάλει μία καινούργια ταινία κάθε βδομάδα - και κρατάει την υπόσχεσή του.

Μέχρι στιγμής φέτος, είδαμε το εφηβικό, ρομαντικό ειδύλλιο To All The Boys: Always And Forever, το δραματικό Pieces Of A Woman, το πολύ καλό I Care A Lot και το πολύ πρωτότυπο Malcolm And Marie.

Για τον Μάρτιο, το Netflix έχει προγραμματίσει μία εφηβική κωμωδία της Εϊμι Πόλερ (συμπαρουσιάστρια στις φετεινές Χρυσές Σφαίρες), οικογενειακή διασκέδαση με το Yes Day και την δραματική ταινία εποχής Coven Of Sisters.

Η πλήρης λίστα των νέων ταινιών:

Moxie (3 Μαρτίου)