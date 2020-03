Ντοκιμαντέρ κατηγορεί τον Τσάρλι Σιν για βιασμό ανήλικου ηθοποιού

Ο Αμερικανός ηθοποιός Τσάρλι Σιν απάντησε στις κατηγορίες που του αποδίδονται μέσω του ντοκιμαντέρ «My Truth: The Rape of 2 Coreys», ότι βίασε τον ηθοποιό Κόρεϊ Χάιμ όταν ο Σιν ήταν δεκαεννέα χρονών και ο Χάιμ δεκατριών.

Στο ντοκιμαντέρ, το οποίο προβλήθηκε τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, ο ηθοποιός Κόρεϊ Φέλντμαν κατηγορεί τον Τσάρλι Σιν για τον βιασμό του Χάιμ (ο οποίος πέθανε το 2010) κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Lucas», το 1986.

Ο Φέλντμαν λέει στο ντοκιμαντέρ ότι ο φίλος του Κόρει Χάιμ του είχε πει ότι ο Μάρτιν Σιν τον βίασε «μέρα μεσημέρι».

Ο Μάρτιν Σιν δήλωσε στη HuffPost US ότι αρνείται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του Φέλντμαν και πως όσα «αρρωστημένα, παραποιημένα και αλλόκοτα» ισχυρίζεται ο ηθοποιός «δεν συνέβησαν ποτέ», προσθέτοντας ότι παροτρύνει όλους να εξετάσουν την πηγή και να διαβάσουν τι είχε πει σχετικά η μητέρα του Χάιμ, Τζούντι.