Τα social media εκτόξευσαν τον μισογυνισμό σε νέα επίπεδα βίας, δηλώνει η αδελφή του Ζούκερμπεργκ

Όταν η αδελφή του Μαρκ Ζούκερμπεργκ άρχισε να διερευνά τον online αντιφεμινισμό ανακάλυψε ότι ακροδεξιές ομάδες ανδρών επικαλούνται την κλασική αρχαιότητα για να στηρίξουν τις θέσεις τους.

Σε συνέντευξη της στον Guardian, με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου της με τίτλο «Not All Dead White Men: Classics and Misogyny in the Digital Age» (εκδόσεις Harvard University Press), η Ντόνα Ζούκερμπεργκ εξηγεί ότι δεν μπορούσε να φανταστεί ότι, θα περνούσε δύο χρόνια συγκεντρώνοντας στοιχεία σε μία «άκρη» του διαδικτύου που είναι γνωστή ως «the manosphere» και αφορά τη «σκοτεινή συμμαχία» μεταξύ ανδρών που αυτοαποκαλούνται ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ανδρών, incels (ακούσια άγαμοι άνδρες), ακροδεξιών και ένθερμων υποστηρικτών του Make America Great Again, του γνωστού συνθήματος του Τραμπ.

Η 31 ετών Ντόνα είναι η τρίτη από τις τέσσερις αδελφές του Μαρκ Ζούκερμπεργκ και η μόνη που δεν εργάζεται στον τομέα της νέας τεχνολογίας. Ο αδελφός της είναι ο συνιδρυτής και CEO του Facebook, η μεγαλύτερη αδελφή της Randi «εντάχθηκε» στο Facebook το 2004 και έκτοτε έχει τη δική της καριέρα στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, ενώ η μικρότερη αδελφή της Arielle, έχει εργαστεί για την Google.

Αντίθετα, η επιλογή της Ντόνα ήταν οι κλασικές σπουδές -έχει PhD από το Πανεπιστήμιο Πρίνστον- και εκδίδει το ηλεκτρονικό περιοδικό Eidolon στο οποίο δημοσιεύονται επιστημονικά δοκίμια για τον ελληνορωμαϊκό κόσμο από καθηγητές πανεπιστημίου, ερευνητές και φοιτητές.