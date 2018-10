Ο Αντρέα Μποτσέλι συνεργάζεται με τους Εντ Σίραν και Dua Lipa για το νέο του άλμπουμ

Η λίστα με τα τραγούδια του «Si»

1. Ali di Libertà

2. Amo Soltanto Te – feat. Ed Sheeran

3. Un’Anima

4. If Only – feat. Dua Lipa

5. Gloria The Gift Of Life

6. Fall On Me – feat. Matteo Bocelli

7. We Will Meet Once Again – feat. Josh Groban

8. I Am Here

9. Vertigo – with Raphael Gualazzi at the piano

10. Vivo

11. Dormi Dormi

12. Ave Maria Pietas – feat. Aida Garifullina

13. Meditation

14. Miele Impuro

15. Sono Qui (acoustic version)

16. Ali di libertà (acoustic version)

Μπορείτε να ακούσετε ολόκληρο το άλμπουμ, εδώ.