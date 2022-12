Ο χειμώνας είναι η εποχή του κρυολογήματος και της γρίπης: Αυτός είναι ο λόγος

LordHenriVoton via Getty Images

To CNN επιχείρησε να δώσει μία επιστημονική απάντηση, θέτοντας το ερώτημα σε Αμερικανούς επιστήμονες.

Vera Livchak via Getty Images

Παγώνει η μύτη μας; Αυτό σημαίνει μεγαλύτερο κίνδυνο

Αυτή η χαμηλή θερμοκρασία σκοτώνει σχεδόν το 50% των δισεκατομμυρίων κυττάρων που καταπολεμούν τους ιούς και τα βακτήρια στα ρουθούνια μας(!) σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο The Journal of Allergy and Clinical Immunology.