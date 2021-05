Ο Χένρι Κάβιλ πρωταγωνιστής στον νέο «Highlander»: 35 χρόνια από την πρώτη ταινία

Ο Χένρι Κάβιλ θα πρωταγωνιστήσει στον «Highlander», την νέα ταινία της σειράς σε σκηνοθεσία Τσαντ Σταχέλσκι. Το reboot του franchise ανακοινώθηκε επίσημα -παρότι οι συζητήσεις άρχιζαν και σταματούσαν επί περίπου μία δεκαετία- 35 χρόνια μετά την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας, που έφερε τέσσερα σίκουελ και δύο τηλεοπτικές σειρές, με πιο διάσημη, την αμερικανική εκδοχή με πρωταγωνιστή τον Έντριαν Πολ (1992 - 1998).

Η πρώτη ταινία «Highlander» (1986) με τον Σον Κόνερι, τον Κρίστοφερ Λαμπέρ και τον Κλάνσι Μπράουν στον ρόλο του κακού, έκανε επιτυχία, καθώς πέραν της ιστορίας και των πρωταγωνιστών, είχε την τύχη να ντυθεί με τη μουσική των Queen που υπέγραψαν το soundtrack, γράφοντας τραγούδια όπως το «Who Wants to Live Forever» και το «Princes of the Universe».

Ήρωας της ιστορίας είναι ο Αθάνατος Κόνορ Μακλάουντ, που γεννήθηκε στα Χάιλαντς της Σκωτίας το 1518.