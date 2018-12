Ο C.W Stoneking για δυο συναυλίες στο Tiki Bar

Ένας καλλιτέχνης που μοιάζει να έρχεται από τις αρχές του 20ου αιώνα, μουσικές που υποστηρίζονται από τρομπέτες, πιάνο κι ένα μπάντζο, βραχνά φωνητικά και ακούσματα που φέρνουν εικόνες από την Άγρια Δύση και παλιές αμερικάνικες ταινίες. Μην ξεγελιέστε πάντως από τη φωνή του...ο C.W. Stoneking είναι μόλις 44 ετών.



Κι αν το όνομά του δεν σας θυμίζει κάτι, σίγουρα έχετε ακούσει στο ραδιόφωνο ή αλλού το υπέροχο ”Love Me Or Die″ ή το ”Brave Son Of America″. Από την πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα, πάντως, ο Αυστραλοαμερικανός ChristopherWilliamStoneking, αγαπήθηκε αμέσως από το κοινό. Την Τρίτη 11 και την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου, ετοιμαζόμαστε λοιπόν να υποδεχτούμε ξανά στην Αθήνα αυτόν τον απρόσμενο μουσικό, με τη μοναδική χάρη και μιαν αυθεντικότητα που είναι άρρηκτα δεμένη με τον τρόπο ζωής του. Τον λευκοντυμένο μουσικό που τα τελευταία πολλά χρόνια διανύει τη δική του απόλυτα προσωπική πορεία,

με blues, hokum και jungle ήχους, αποσπώντας ενθουσιώσεις κριτικές σαν κι αυτήν: «Το να ακούς τον Stoneking να παίζει live είναι σαν να ακούς ένα παλιό 78άρι σε μια σκονισμένη σοφίτα στην Νέα Ορλεάνη» (The Observer).