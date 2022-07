Ο Λεωνίδας Καβάκος στο Ηρώδειο με κοντσέρτα για βιολί του Μπαχ

Το 1985, είκοσι ενός ετών, είχε ήδη κερδίσει τον Διαγωνισμό Σιμπέλιους και το 1988 τους διαγωνισμούς Παγκανίνι και Νάουμπουργκ. Η επιτυχία αυτή οδήγησε στην ηχογράφηση του πρωτότυπου Κοντσέρτου για βιολί του Σιμπέλιους (1903/4), την πρώτη αυτού του έργου στην ιστορία, η οποία κέρδισε το βραβείο Gramophone Concerto of the Year το 1991.

Το 2013 ο Καβάκος ανακηρύχθηκε Echo Klassik Instrumentalist της χρονιάς για την ηχογράφηση του πλήρους κύκλου με τις Σονάτες του Μπετόβεν, με τον Ενρίκο Πάτσε στο πιάνο, ενώ το 2014 ανακηρύχθηκε Gramophone Artist of the Year. To 2017 του απονεμήθηκε στη Δανία το περίφημο Βραβείο Λεόνι Σόννινγκ.