Ο μοιρολογίστρες της Μάνης μέσα από τον φακό της Ιωάννας Σακελλαράκη

Ioanna Sakellaraki Athens Photo Festival 2020_Benaki Museum_The Truth is in the Soil

- Πείτε μας δυο λόγια για την πορεία σας.

Σπούδασα δημοσιογραφία στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έπειτα συνέχισα με ένα ΜΑ European Urban Cultures, ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Αγγλία, Ολλανδία, Βέλγιο και Εσθονία. Τα χρόνια που ακολούθησαν ολοκλήρωσα τις φωτογραφικές σπουδές μου στις Βρυξέλλες όπου διαμένω τα τελευταία χρόνια και συνέχισα με ένα MA Photography στο Royal College of Art του Λονδίνου. Την παρούσα στιγμή πραγματοποιώ το διδακτορικό μου PhD in Visual Arts στο Kingston School of Art με την υποστήριξη υποτροφίας από το Arts and Humanities Research Council της Αγγλίας.

Καθώς πραγματοποιούσα μια σειρά ερευνητικών έργων σχετικά με τον αστικό σχεδιασμό, την αρχιτεκτονική και την πολιτιστική ανάπτυξη, σε συνδυασμό με το background μου στη δημοσιογραφία, άρχισα να δημιουργώ αφηγήσεις γύρω από τη μνήμη και την επικράτεια με έμφαση σε αρχιτεκτονικά ερείπια και ιστορικά τοπία. Μέσα στα επόμενα χρόνια, δούλεψα μια σειρά προσωπικών πρότζεκτ με έντονο ενδιαφέρον στη σχέση μεταξύ της φωτογραφίας και το ευρύτερο σύστημα θρησκευτικών παραδόσεων, πολιτιστικών πεποιθήσεων και της σύγχρονης πραγματικότητας.

-Τι σημαίνει έμπνευση στη φωτογραφία; Τι αποτελεί έμπνευση για εσάς;

Συνήθως όταν ξεκινώ μια δουλειά δεν εχω προδιαγεγραμμένες εντυπώσεις και αφήνω τις θεματολογίες μου και αισθητική μου έκφραση να με οδηγήσουν σε αυτό που θέλω να ερμηνεύσω μέσα από το φωτογραφικό φακό μου. Θα έλεγα πως στη δουλειά μου The Truth is in the Soil, αρχικά, καλλιεργώντας ένα έντονο ενδιαφέρον στο να εξετάσω τον τελετουργικό θρήνο σαν ένα υπερβατικό πεδίο που το σώμα και το συναίσθημα γίνονται ένα σε μια παράσταση γύρω από τον θάνατο, επέτρεψα στον εαυτό μου να εμβαθύνει στο γλωσσολογικό και λυρικό στοιχείο του μοιρολογιού και να κατανοήσει τη σημαντικότητα στην ύπαρξη του, γεγονός που αποτέλεσε έμπνευση για τις εικόνες.

- Πείτε μας για την φωτογραφική σας έρευνα «The truth is in the soil».

Μετά τον θάνατο του πατέρα μου, πριν από 4 χρόνια, ο οποίος ξύπνησε μνήμες για τον τρόπο που αντιμετωπίζεται ο θάνατος στην Ελλάδα, επέστρεψα στην πατρίδα μου και ακολούθησα τη συμπεριφορά της μητέρας μου, ως πιστός που αναζητά καταφύγιο στο ευρύτερο σύστημα των θρησκευτικών παραδόσεων και τις πολιτιστικές πεποιθήσεις, σε μια κοινωνία που λειτουργεί σε αυτή τη βάση. Προσπαθώντας να κατανοήσω περαιτέρω τις ρίζες μου, και αφότου έλαβα μια υποτροφία από τη Βασιλική Εταιρεία Φωτογραφίας (Royal Photographic Society) στην Αγγλία για τη διεκπεραίωση αυτού του προτζεκτ, επέκτεινα το πεδίο της έρευνάς μου στο συλλογικό πένθος και τους τελετουργικούς θρήνους των τελευταίων μοιρολογιστρών στη χερσόνησο της Μάνης.

Στη δουλειά μου, η φωτογραφία μετατρέπεται σε ένα ζήτημα απώλειας και γίνεται δίοδος μέσα σε έναν οριακό χώρο απουσίας και παρουσίας. Ενδιαφερόμενη για το πώς μια εικόνα μπορεί να επιβεβαιώσει μνήμες μέσα από την εξαφάνιση του αντικειμένου της, διερευνώ την έννοια του θανάτου, αναζητώντας ίχνη πένθους και θλίψης στην ελληνική πολιτισμική κληρονομιά.

- Ποιά ήταν η εμπειρία σας από την συναναστροφή με τους ανθρώπους στην Μάνη που έγιναν θέμα της φωτογράφησης;

Στη Μάνη ταξίδεψα 4 φορές σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα για την πραγματοποίηση του πρότζεκτ. Επισκέφτηκα διαφορετικές τοποθεσίες, αλλά μεγάλο κομμάτι του έργου μου επικεντρώθηκε σε χωριά της Μέσα Μάνης. Δεν έχω καταγωγή από τη Μάνη και αρχικά ήταν δύσκολο να διεισδύσω στην καθημερινότητα του τόπου και κατά συνέπεια των γυναικών.

Συνάντησα κάποιες από τις γυναίκες μέσω γνωστών τους. Συνήθως ήταν γνωστές στον μικρό κοινωνικό περίγυρο των χωριών που επισκέφτηκα και πολλές φορές οι ιστορίες ντόπιων με οδηγούσαν σε αυτές.

Συνήθως ερχόμουν σε επαφή με άλλα μέλη της οικογένειάς τους όπως τα παιδιά ή εγγόνια τους μιας και οι ίδιες είναι μεγάλης ηλικίας και η άμεση επικοινωνία μαζί τους ήταν πιο εύκολη με τη μεσολάβηση των κοντινών τους προσώπων.